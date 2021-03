Internacional vence a primeira com Miguel Ángel Ramírez e vira líder do Gaúcho

21/03/2021 | 22:09



O Internacional começou bem a Era Miguel Ángel Ramírez, neste domingo, ao superar o Novo Hamburgo por 1 a 0, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Marcos Guilherme foi o autor do gol na estreia do técnico espanhol.

O resultado colocou o Internacional na liderança com os mesmos 10 pontos do vice-líder Caxias e do terceiro colocado São Luiz. O Novo Hamburgo, por sua vez, amarga a lanterna com dois pontos e nenhuma vitória.

Novo Hamburgo e Internacional fizeram um primeiro tempo truncado e sem grandes chances. Aos 23 minutos, Chicão soltou o pé, o goleiro Danilo Fernandes desviou e a bola ainda acertou a trave do Internacional. Aos 46, Zé Gabriel deu carrinho na área e Chicão caiu. O Novo Hamburgo pediu pênalti, mas o árbitro nada marcou.

No segundo tempo, o Internacional voltou melhor e acertou o travessão rival logo aos 4 minutos. Praxedes ficou com a bola rebatida e mandou um petardo da entrada da área. Aos 12, Victor Cuesta recebeu de Rodinei, dominou no peito e acertou a rede pelo lado de fora do Novo Hamburgo.

Aos 16 minutos, não teve jeito. O Internacional abriu o marcador com Marcos Guilherme. Moisés bateu falta na segunda trave e o atacante bateu entre a trave e o goleiro Nícolas. Na sequência, aos 20, o time colorado quase ampliou. Yuri Alberto cruzou e Abel Hernández desviou, mas a bola foi pra fora.

Aos 39 minutos, Igor recebeu, ficou de frente para o gol e bateu firme, mas Danilo Fernandes, no susto, fez grande defesa e garantiu a vitória colorada.

Nesta quarta-feira, pela sexta rodada, o Novo Hamburgo voltará a jogar em casa, agora contra o Brasil, de Pelotas (RS), às 20 horas. No mesmo dia, mas às 21h30, o Internacional receberá o Caxias no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.