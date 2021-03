Na volta de Neymar, Mbappé faz 2 contra Lyon e coloca PSG na liderança do Francês

21/03/2021 | 19:30



Depois de 39 dias, Neymar voltou a campo neste domingo. Mas o brasileiro nem precisava jogar. Com grande atuação do francês Kyllian Mbappé, autor de dois gols, o Paris Saint-Germain derrotou o Lyon por 4 a 2, fora de casa, em um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Francês, e retomou a liderança. Após 30 rodadas, tem os mesmos 63 pontos que o Lille, que perdeu como mandante para o modesto Nîmes por 2 a 1, mas fica na frente nos critérios de desempate.

Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda sofrida no início de fevereiro, Neymar começou a partida em Lyon no banco de reservas e entrou em campo somente aos 25 minutos do segundo tempo. O jogo já estava 4 a 1 para o Paris Saint-Germain e o brasileiro substituiu Mbappé, que já tinha marcado dois gols e feito história ao se tornar o jogador mais jovem a marcar 100 em partidas pelo Campeonato Francês.

Apesar de jogar fora de casa, o Paris Saint-Germain não se intimidou e tomou conta da etapa inicial. Aos 15 minutos, Mbappé pegou rebote de chute do italiano Verratti e abriu o placar. Aos 32, o zagueiro brasileiro Marquinhos recebeu cruzamento da esquerda e escorou para o meio. O volante português Danilo Pereira chegou batendo de primeira e ampliou.

O time de Paris manteve o ritmo forte no segundo tempo e com sete minutos já goleava por 4 a 0. Aos dois, o argentino Di María cobrou falta na área pela direita, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo das redes. Pouco depois, Verratti descolou lindo lançamento para Mbappé, que ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou.

Na metade do segundo tempo, o ritmo do jogo caiu e Slimani aproveitou um vacilo dos parisienses para fazer o primeiro gol do Lyon. Após tabela com Ekambi, o centroavante finalizou de fora, no cantinho, sem chances para o goleiro Navas. Lutando bravamente, o time da casa começou a acreditar e conseguiu chegar marcar mais uma vez com Cornet, após belo lançamento do volante brasileiro Bruno Guimarães. Mas era tarde para a equipe da casa, agora em terceiro lugar com 60 pontos.

O Paris Saint-Germain volta a campo no dia 3 de abril, após a paralisação dos campeonatos nacionais na Europa para a Data Fifa de março, que terá jogos das seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O adversário será justamente o vice-líder Lille, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O Lyon encara o Lens fora de casa no mesmo dia.