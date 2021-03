Tottenham supera o Aston Villa e volta a sonhar com vaga na Liga dos Campeões

21/03/2021 | 18:53



O técnico José Mourinho não esconde de ninguém que a sua missão é colocar o Tottenham na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Um grande feito em um país que vem dominando a competição nos últimos anos, sempre garantindo seus representantes entre os melhores. Neste domingo, o português conduziu o time de Londres a mais uma vitória, que o deixou a três pontos da meta: 2 a 0 sobre o Aston Villa, fora de casa.

Reabilitado de derrota por 2 a 1 diante do Arsenal, o Tottenham subiu para o sexto lugar com 48 pontos, três atrás do Chelsea, hoje o último garantido na Liga dos Campeões. Entre eles ainda aparece o West Ham, com 49.

Como já fez nos confrontos diretos com os dois concorrentes, o Tottenham sabe que precisa engatar sequência positiva para sonhar com a tão desejada classificação. Evitar o efeito gangorra se tornou obrigação. Neste domingo, o time cumpriu bem sua missão. Saiu na frente com Lucas Moura servindo o compatriota brasileiro Carlos Augusto e definiu com o artilheiro Harry Kane, convertendo a cobrança do pênalti que ele mesmo sofreu.

Na próxima rodada, os comandados de José Mourinho jogam outra fora de casa. Mas novamente com um oponente fazendo campanha fraca. Visitam o Newcastle, no estádio St. James Park, em Newcastle, sonhando em novo salto na tabela de classificação.

Quem não consegue emplacar no Campeonato Inglês é o Arsenal. Depois da bela vitória sobre o Tottenham, na rodada passada, passou enorme sufoco neste domingo, ficando em desvantagem de 3 a 0 diante do West Ham. Em uma reação incrível, buscou a igualdade, mas segue para trás amargando o nono lugar.

Lingard, Bowen e Soucek colocaram os mandantes em ótima vantagem com somente 32 minutos de jogo. Porém, o Arsenal mostrou forte poder de reação para buscar ao menos um ponto. O mesmo Soucek, que marcou a favor, e Dawson jogaram contra o patrimônio, anotando contra. O Arsenal lutou até o fim e o francês Lacazette definiu um impressionante 3 a 3 em baita reação.