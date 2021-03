Multimilionária, Kylie Jenner pede doações para tratamento médico de seu maquiador e é criticada

21/03/2021 | 18:10



A celebridade mais bem paga de 2020 se recusou a pagar sozinha a conta do hospital de uma pessoa próxima a ela e decidiu recorrer a sua influência na internet. Kylie Jenner postou na última semana um Stories em sua conta do Instagram pedindo a ajuda de seus seguidores para arcar com as despesas médicas de seu maquiador Samuel Rauda.

Que Deus cuide de você e proteja você, Samuel. Todos tirem um momento para fazer uma oração por Sam, que sofreu um acidente no final de semana. E deslize para cima para o financiamento coletivo de sua família, escreveu ela na publicação.

Samuel ficou ferido gravemente em um acidente de trânsito e precisou passar por uma cirurgia complexa. Para financiar o atendimento hospitalar e sua estadia, seus familiares criaram uma campanha em uma plataforma de crowdfunding pedindo 120 mil dólares, o equivalente a 660 mil reais.

Até o momento, a ação arrecadou 98 mil dólares, destes, cinco mil (27,5 mil reais) foram uma doação da própria Kylie. Mas muitos não gostaram nada da atitude da caçula do clã Kardashian, uma vez que ela está sempre ostentando um estilo de vida luxuoso nas redes sociais, e teria condições de arcar com todos os custos.

Kylie Jenner possui bolsas que custam mais do que uma cirurgia de emergência de seus amigos próximos e ela está aqui implorando aos pobres que façam doações... Isso não faz sentido para mim, apontou uma internauta.

Kylie Jenner comprou uma bolsa de 15 mil dólares para sua filha pequena, mas está pedindo dinheiro aos seus fãs, criticou outa.

Até o momento, a jovem de 23 anos de idade não se manifestou sobre o ocorrido.