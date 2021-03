Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



21/03/2021 | 17:22



A reunião agendada entre os prefeitos da região metropolitana do Estado e o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, que é realizada de maneira virtual nesta tarde, frustrou a discussão sobre lockdown nas cidades. A expectativa era a de que fossem discutidas medidas de endurecimento ao combate a pandemia.

“Sabe porque chamaram o Winston Churchill na guerra? Porque ele era velho e ele podia tomar qualquer decisão com base na razão e não na perda política. O problema do Doria é que ele colocou um monte de moleque para tomar decisões num momento difcíl”, afirmou o vice-presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), citando a atuação do ex-primeiro ministro britânico, morto em 1965, no fim da Segunda Guerra Mundial. Ele deixou a reunião, antes do término, exaltado.

Questionado pelo Diário, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estados afirmou que a reunião virtual que acontece nesta tarde pela plataforma Zoom é com representantes do Governo de São Paulo e os prefeitos das 645 cidades do Estado, o que ocorre constantemente para a articulação conjunta no combate à Covid-19.

“Por enquanto, é possível adiantar que não será tratado sobre lockdown na reunião de hoje”, informou, em nota.

O Estado ressaltou que, conforme entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), os municípios têm a prerrogativa de adotar mais restrições no enfrentamento à pandemia do que as que já contemplam o Plano SP, “e se o fizerem, contarão com o apoio do Estado.”