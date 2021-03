Leicester elimina United e pega Southampton na semifinal da Copa da Inglaterra

21/03/2021 | 16:17



Em duelo animado no King Power Stadium, o Leicester derrotou o Manchester United por 3 a 1 neste domingo e carimbou a última vaga às semifinais da Copa da Inglaterra, torneio mais antigo do futebol mundial. O atacante nigeriano Kelechi Iheanacho foi o protagonista do jogo, com dois gols e participação no tento do meio-campista belga Youri Tielemans, que definiu o resultado. Os visitantes foram às redes com Greenwood.

Classificado, o Leicester, que busca o seu primeiro título na história do torneio, vai enfrentar o Southampton na próxima fase. Na outra semifinal, Manchester City e Chelsea duelam por uma vaga à final. As partidas serão disputadas nos dias 17 e 18 de abril, em Wembley.

A decisão está marcada para 15 de maio, também em Wembley. Existe a possibilidade de que a seja liberada a presença de até 20 mil torcedores nos jogos da semifinais ou na grande final. A liberação ou não dependerá do avanço da pandemia de Covid-19 em Londres.

Leicester e Manchester United fizeram um confronto movimentado. Depois de um início lento, os dois times deslancharam após os 20 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa começaram melhor e abriram o placar aos 24, aproveitando erro do brasileiro Fred, que recuou mal para Henderson. Atento, Iheanacho se antecipou, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio.

Aos poucos, o United cresceu no jogo e chegou ao gol de empate aos 38 minutos, a partir de uma jogada bem trabalhada, uma das poucas na etapa inicial. Pogba cruzou rasteiro da esquerda, Van de Beek fez o corta-luz, e Greenwood apareceu para arrematar de primeira, sem chances para Schmeichel.

Na volta do intervalo, o Leicester engrenou e dominou o Manchester United. Aos seis minutos, o belga Tielemans tabelou com Iheanacho, avançou e finalizou da entrada da área no canto direito, para recolocar os donos da casa em vantagem.

Insatisfeito, o técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer colocou Bruno Fernandes, Cavani, Luke Shaw e McTominay em campo. Mas nem assim a equipe conseguiu reagir e ainda levou o terceiro gol, que definiu o placar. Aos 23, Albrighton cobrou falta da esquerda, McTominay falhou na marcação, e Iheanacho, livre, cabeceou na segunda trave para selar o triunfo e garantir a classificação.