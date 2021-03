Insensibilidade

Do Diário do Grande ABC



Dois mil e vinte, o ano da peste, foi terrível para os trabalhadores brasileiros. Muitos deles perderam o emprego e boa parcela dos que permaneceram nos postos precisou abrir mão de parte dos salários, que em alguns casos chegou a 70% do valor do holerite, por causa dos efeitos nefastos da pandemia do novo coronavírus na economia. Mas um grupo especial de indivíduos não precisou se preocupar. É o caso dos políticos. Reportagem publicada hoje neste Diário mostra que vereadores e servidores das Câmaras do Grande ABC mantiveram seus ganhos protegidos da crise.

A situação se torna ainda mais dramática no momento em que começa a faltar dinheiro para dar conta do agravamento da crise de saúde – e pessoas infectadas pelo novo coronavírus passam a morrer nas filas que se formam porque não existem leitos suficientes para internar pacientes com quadros mais graves da Covid-19. Argumento populista? Definitivamente não. O Brasil precisa aprender como países desenvolvidos lidam com privilégios parlamentares. A europeia Suécia, onde deputados precisam pagar pelo próprio cafezinho e não possuem veículos custeados pelo erário, é bom exemplo.

Mas na região, enquanto fazem discursos vazios sob a gravidade da crise, vereadores mantêm suas regalias. Não que abrir mão de parte dos rendimentos resolveria a crise, mas seria uma maneira razoavelmente lúcida de mostrar alguma solidariedade à população que representa – e que sentiu no bolso os efeitos da pandemia que já dura um ano.

Enquanto milhões de trabalhadores seguirem patrocinando privilégios de alguns poucos, como resta evidente na questão dos altos salários legislativos em tempos de flagelo, dificilmente o Brasil vai avançar na meta de se tornar nação justa, socioeconomicamente falando. Os novos vereadores, eleitos em novembro de 2020, deveriam realizar exame de consciência para refletirem se estão fazendo o que é necessário para ajudar a sociedade do Grande ABC a superar este momento difícil da história. A ver o nível de sensibilidade dos recém-chegados.