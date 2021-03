Luigi Baricelli fala de assédio de fãs e nudes: Cheguei a receber uns 35 em um dia

21/03/2021 | 16:10



Afastado das telinhas desde 2014, Luigi Baricelli está sentindo os efeitos de ter sua imagem veiculada novamente em rede nacional. O artista contou na coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, que voltou a fazer sucesso com as mulheres por conta da reprise de Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo.

O intérprete de Fred disse que está adorando ouvir os comentários sobre o seu personagem quando é visto na rua. Porém, casado há quase 30 anos, ele também recebe umas investidas mais desagradáveis.

- Umas escrevem que são a Capitu [seu par romântico na novela] e mandam nudes, frontais inclusive. Aí eu não brinco nem nada, preciso tomar cuidado. Falo em mulheres porque não cheguei a receber nudes de homens, embora recebesse mensagens com brincadeiras. E espero que sigam sem mandar, mulheres e homens. Não mandem nudes, pessoal, suplicou.

Luigi ainda comentou sobre a alta frequência que recebe as fotos íntimas:

- Eu cheguei a receber uns 35 em um dia, uma loucura. Fui ver e descobri que era uma semana em que o Fred e a Capitu estavam tendo umas cenas mais quentes.

Trabalhando atualmente como investidor no mercado imobiliário na Flórida, nos Estados Unidos, o ator tem passado os últimos tempos em terras brasileiras devido a compromissos profissionais.

Apesar da mudança de carreira, o galã não descarta voltar a atuar:

- As pessoas pensam que a gente tem outros negócios e vai deixar de ser ator. Nunca será assim comigo, não somos uma coisa só. Estou sempre aberto para trabalhos mais curtos, novela é que seria mais difícil.