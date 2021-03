Do Diário do Grande ABC



21/03/2021 | 15:52



A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Barão de Mauá tem circulado em grupos virtuais e em redes sociais neste fim de semana como ponto de discussão entre os munícipes da cidade e do Grande ABC. Trata-se de fake news envolvendo oxigênio que estaria sendo jogado fora em meio a crise para o tratamento de pacientes da Covid-19.

Vídeos feitos por popular mostram a área da central de saúde mauaense, localizada no bairro São João, com forte fumaça branca saindo de uma parte voltada para a rua. A narração do autor afirma que se trata de desperdício de oxigênio em meio a falta do elemento para o atendimento de doentes, principalmente dos infectados com o novo coronavírus. "Como que falta oxigênio em certos hospitais e em outros lugares está sobrando?", questiona o autor da gravação.

A Prefeitura de Mauá explicou que a UPA Barão de Mauá passa, neste fim de semana, por ampliação da capacidade de armazenagem do gás. Segundo o Paço, a fumaça que aparece no material que corre pela internet seria de hidrogênio, utilizado para resfriar os tanques para a manutenção do reservatório.

Neste sábado (20), o prefeito Marcelo Oliveira (PT) esteve no local para acompanhar parte do processo, realizado pela empresa White Martins, especialista na fabricação de gases industriais e medicinais.