Yudi Tamashiro publica foto ajoelhado em frente a hospital: Meu peito dói

21/03/2021 | 15:11



Neste domingo, dia 21, Yudi Tamashiro voltou às redes sociais para falar do estado de saúde de seus pais, que estão internados por complicações da Covid-19. O apresentador, de 28 anos de idade, publicou uma foto ajoelhado em frente ao hospital, em Santana do Parnaíba, São Paulo.

Com toda certeza esse é o momento mais difícil da minha vida. Meu peito dói, minha garganta queima, meus joelhos estão calejando, deixando de ser um menino para virar um homem, escreveu na legenda da publicação.

E continuou:

Sinto que Deus está organizando essa bagunça e eu continuo clamando, pedindo para ele me ouvir e trazer meus pais de volta para casa, para eu tomar meu café da manhã com eles, contar as novidades, dividir meus sonhos com eles. Sonho em ver meus pais cuidando dos meus filhos.

Os pais do cantor estão hospitalizados desde o dia 15 de março. A irmã de Yudi também foi diagnosticada com o vírus, mas não apresentou sintomas graves.