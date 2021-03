Coronel Nishikawa é primeiro deputado da região a receber vacina contra a Covid-19

Daniel Tossato



21/03/2021 | 14:38



Parlamentar estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo Coronel Nishikawa (PSL), 72 anos, foi o primeiro deputado da região a recebe dose de vacina contra a Covid-19. Nishikawa foi vacinado por volta das 8h40 no Poliesportivo de São Bernardo.

Conforme o parlamentar, a agenda previa que tomaria vacina às 9h deste domingo, mas como chegou antes - em torno das 8h30 - e não tinha filas, o deputado recebeu vacina com 20 minutos de antecedência.

"É realmente um alívio. Mas não devemos deixar de seguir os protocolos sanitários. Ainda temos que utilzar máscaras e álcool em gel", declarou o parlamentar que recebeu dose da CoronaVac, vacina feita em parceria do Instituto Butantã com a empresa chinesa Sinovac. Dentro de 15 dias, o deputado deverá receber a segunda dose do imunizante.

"A vacina é importante e todos devemos nos vacninar. Temos que fazer nossa parte",afirmou o deputado.

Mais cedo, por meio de uma rede social, o parlamentar fez vídeo onde agradeceu os poderes "municipais estaduais e, principalmente, o federal" pela vacina. Coronel Nishikawa faz parte da ala que apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), dentro do PSL. Bolsonaro, em um primeiro momento, chegou a desconsiderar a compra da vacina elaborada na China.

A CoronaVac, entretanto, foi trazida ao Estado de São Paulo, e distribuída aos municípios, após o governador João Doria (PSDB) ter negociado com a empresa chinesa. Doria, hoje, é um dos riviais de Bolsonaro em uma possível disputa eleitoral para o Palácio do Planalto no ano que vem.