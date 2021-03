Nizo Neto, filho de Chico Anysio, critica trabalho de Marcius Melhem

21/03/2021 | 14:10



Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda divulgada no último sábado, dia 20, Nizo Neto, filho do humorista Chico Anysio, realizou uma série de críticas ao ex-chefe de humor da Rede Globo Marcius Melhem, que foi acusado de assédio por diversas mulheres, incluindo Dani Calabresa.

- A primeira vez que eu abri a internet e vi esse negócio, eu falei: Que coisa bizarra... É horrível você pensar nas mulheres que sofreram abuso, mas tem um lado de que foi legal ver o Marcius Melhem em uma ca***a dessas. Tem um lado mórbido. O ser humano, não tem como, a gente tem uma coisa de vingança.

Apesar das denúncias, o humorista afirmou que nunca presenciou nenhum abuso sexual por parte de Melhem. Porém, ele e outros artistas teriam sofrido abuso artístico no Zorra, quando foi pedido aos atores que fizessem uma espécie de revezamento para interpretar papéis de figurantes.

- Eu nunca fui assediado. O que eu sofri no Zorra foi um abuso artístico. Dizem que tinha assédio moral também nessa história. Nunca vi Marcius Melhem levantar a voz para ninguém. Nunca vi ele chegar em cima de mulher nenhuma, se aproveitar da posição dele. Agora, o que ele fez com a gente artisticamente foi uma grande sacanagem. Ficou uma turminha fazendo os quadros bons e a gente fazendo figuração. Fiquei dois anos fazendo figuração no Zorra. Muito raramente eu tinha fala. E figuração escrota, parecia castigo, desabafou.

E continuou:

- Nada foi tão degradante na minha carreira quanto fazer o Zorra, juro por Deus. Eu com 18 anos fiz show de humor em puteiro no Rio de Janeiro e não foi tão degradante quanto fazer o Zorra, juro. Foi um horror, muito escroto o que fizeram com a gente.

Nizo é conhecido por seu trabalho como Ptolomeu na Escolhinha do Professor Raimundo. Recentemente, ele participou também do Power Couple.