Pedido de expulsão de Arthur, Fiuk chateado e DR: confira tudo que rolou na festa do BBB21

21/03/2021 | 13:10



O fim da noite do último sábado, dia 20, foi marcado por muita festa no BBB21! Com apresentações de Léo Santana e Glória Groove, a Festa Samsung animou os brothers, em especial João Luiz, que se acabou de cantar e dançar no show da cantora.

Carthur

Mais uma vez, Carla e Arthur deram o que falar! Logo no início da noite, Caio contou para Carla Diaz que Arthur estava com ciúmes dela porque estava apaixonado. A atriz duvidou, devido aos últimos comportamentos do atleta.

- Não me prova nada disso. As atitudes são completamente contrárias, retrucou.

Entretanto, aparentemente o fazendeiro estava certo, pois a sister foi pega de surpresa por Arthur enquanto estava se olhando no espelho do banheiro.

- Eu, Arthur, não queria vir aqui falar, mas sei que fui um idiota. Sei o que tá acontecendo. Eu tenho vacilado. Não quero que você fala nada depois que eu falar, não quero resposta. Eu vou sair daqui e vou embora. Você não tem compromisso. Dentre os últimos seis anos da minha vida, foi tudo bagunçado e não imaginava que seria aqui dentro. Me alertaram para não vir. Hoje, se eu tô assim, confesso que falei algumas coisas, falei que fiquei com ciúmes do lance com Fiuk porque é um cara que me quer fora daqui, desabafou.

- Você foi um babaca. Você vai querer continuar sendo um babaca?, questionou a atriz.

- Carla, desculpa, eu me apaixonei por você no Big Brother. Todo mundo falou para eu não me apaixonar aqui. Falei disso com você. A gente assumiu o risco. Errei uma, duas e não quero fazer mal. Você sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Enfim, tô falando muito já. Desculpa e vamos curtir a festa, desculpa de coração.

Após a conversa com Arthur, Carla Diaz ficou confusa e conversou com João, afirmando que o papo foi estranho e que estava com receio de se aproximar novamente.

- Ao mesmo tempo que eu quero agarrar ele, tenho insegurança por tudo que fez comigo. De fato, eu queria muito acreditar.

Mais tarde, a sister conversou também com Thaís sobre o ocorrido.

- A pessoa não olhava na minha cara há dias, agora acha que falando que está apaixonado eu vou fazer: Ah, então me dá um beijo. Não é assim. Não vou ser tratada assim aqui. Se ele faz isso com as meninas lá fora, comigo não vai fazer.

Depois de muita DR e conversas paralelas, Arthur foi atrás de Carla no quarto colorido e tentou dar um beijo na artista, que se esquivou. Na sequência, Carla foi em direção à sala. O instrutor de crossfit correu, alcançou a sister e conseguiu um beijo.

Entretanto, quem não gostou nada do comportamento de Arthur foram os internautas, que estão pedindo a expulsão do participante. De acordo com eles, a insistência em conseguir um beijo da atriz e a forma que ele a segurou pelo braço configuram violência e assédio. As hashtags Arthur Expulso e Não é Não ficaram nos Trending Topics do Twitter. Eita!

Medo do paredão

Afinal, que participante não tem medo do paredão? Viih Tube desabafou com João sobre o medo de ser indicada por Gilberto, líder da casa.

- Se eu for com a Carla Diaz ou com o Fiuk, eu saio.

Rodolffo faz piada e Fiuk fica chateado

Durante a madrugada, Fiuk chamou Gilberto para conversar e disse que ficou chateado por ter sido alvo de piada de Rodolffo, que zoou o cantor após ele receber um vestido da produção para usar na festa.

- O que tem a ver a roupa com o meu caráter, Gil? O que tem a ver o que eu visto com o que eu sou? Chega, já deu. Eu já passei por isso no trabalho, passei por isso em casa e já deu. Passar por isso aqui, não dá. Ele é um cara que eu acreditei muito. Não foi maldade, mas eu fico chateado. Não foi só hoje, aconteceu em outros momentos. Será que é piada ou não é?