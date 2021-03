Blitz da Vigilância Sanitária fecha balada clandestina em São Paulo

21/03/2021 | 13:03



Uma balada clandestina com 55 pessoas foi interrompida em Interlagos, na zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo, 21. A operação da Vigilância Sanitária, do Procon e das polícias Civil e Militar aconteceu na casa noturna El Divino.

O estabelecimento não poderia estar funcionando durante a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à covid. No local, os frequentadores se encontravam aglomerados e estavam sem máscara. O responsável pelo evento foi autuado pelo Procon e pela Vigilância Sanitária Estadual.

As ações do Comitê de Blitz, por meio da Vigilância Sanitária Estadual, também autuaram e interditaram uma loja de cosméticos, uma de vestuário e outra de departamentos na noite do último sábado, 20, nos bairros da Liberdade, Penha e Vila Madalena. As lojas são de serviço não essencial e descumpriram as normas sanitárias e as restrições de circulação do Plano São Paulo. No total, 36 estabelecimentos foram inspecionados.

O Comitê de Blitz, criado no último dia 12 em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas implementadas na Fase Emergencial. Desde o dia 1º de julho de 2020 a 15 de março de 2021 a Vigilância Sanitária Estadual realizou 220.808 inspeções e 4.679 autuações.