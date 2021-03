Com Covid-19, Agnaldo Timóteo segue na UTI em estado grave

21/03/2021 | 12:11



Aos 84 anos de idade, Agnaldo Timóteo segue internado para tratar da Covid-19. Segundo informações do programa Balanço Geral, da Record TV, o cantor continua na UTI em estado grave, porém, estabilizado.

O estado de saúde é considerado grave pela idade de Agnaldo e pela fragilidade de sua saúde num geral, já que o músico sofreu um AVC há pouco tempo. Entretanto, não houve alterações relevantes na parte clínica, por isso, pode-se dizer que o artista está estável.

Agnaldo precisa de cuidados intensivos, mas já apresentou uma leve melhora desde que foi internado. Timotinho, sobrinho e assessor de imprensa do cantor, disse que conversou com o compositor por vídeo-chamada no último sábado, dia 20, e que Agnaldo está sorrindo, respirando sem a ajuda de aparelhos.