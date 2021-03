Rafinha rebate Flamengo sobre fracasso na negociação: 'Motivo não foi financeiro'

21/03/2021 | 09:46



O lateral-direito Rafinha publicou um texto nas redes sociais para explicar os motivos de não ter acertado com o Flamengo. O jogador deixou o Olympiakos, da Grécia, e negociava o retorno ao time rubro-negro. Segundo o clube carioca, a conversa fracassou por falta de acordo financeiro, posicionamento rebatido pelo jogador.

"Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido e ontem (sexta) fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro que a questão financeira não foi o motivo", escreveu Rafinha. O lateral prometeu se pronunciar novamente sobre o tema na segunda-feira.

Rafinha chegou ao Flamengo em 2019, após oito anos de Bayern de Munique. O jogador foi um dos protagonistas dos títulos do clube rubro-negro na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No meio de 2020, o lateral acertou ida para o futebol grego, porém desejava uma retorno. A equipe carioca explicou que não efetivou a contratação por ter perdido muitas receitas com a pandemia do coronavírus.

"Devido ao agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras que isto causou, uma possível contratação do jogador, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável. Qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra", afirmou o clube rubro-negro.

O jogador autorizou os empresários a ouvirem ofertas de outras equipes e aguardará as propostas enquanto passa férias em sua cidade natal, Londrina (PR). Rafinha reiterou ter muito respeito ao clube e à torcida, apesar da negociação frustrada. "Fica aqui o meu agradecimento ao clube, a alguns diretores e ao departamento de futebol. Os anos passam, se passam jogadores, dirigentes, mas fica o Flamengo", explicou.