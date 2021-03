Vasco tenta ganhar 1ª na temporada diante do Botafogo, que defende série invicta

21/03/2021 | 07:00



Grandes decepções no Brasileirão passado, os rebaixados Vasco e Botafogo iniciaram a temporada 2021 em situações distintas. Enquanto um segue cambaleante e ainda não desencantou, o outro está empolgado com série invicta e sem sofrer gols. Neste domingo, às 18 horas, em São Januário, se enfrentam com obrigação da vitória por diferentes metas.

Depois de passar sufoco enorme para se garantir na segunda fase da Copa do Brasil, com atuação ruim diante da Caldense, o Vasco busca seu primeiro triunfo na temporada para diminuir as cobranças e sair das últimas colocações do estadual.

Com um mísero ponto após três rodadas, o técnico Marcelo Cabo sabe que não há mais espaços para tropeços. O treinador afirmou que, diante da Caldense, "o importante foi a classificação". Agora, ele volta as atenções ao Carioca, no qual os quatro melhores se garantem nas semifinais e precisa ganhar para sonhar com algo grande após duas derrotas e um empate.

Depois de estrearem bem, Zeca, Ernando (já fez dois jogos) e Marquinhos Gabriel foram elogiados por fazerem o futebol do time melhorar. Agora o trio tenta, no clássico, conduzir o time cruzmaltino ao primeiro triunfo.

Zeca elogiou o trabalho de Marcelo Cabo e previu uma grande temporada para o Vasco. Em quatro jogos, porém, o time ainda não fez o suficiente para ganhar. Ele confia em "desencanto" em São Januário.

O Botafogo fez um Brasileirão horrível, terminando na última colocação e com 62 gols sofridos. Só o Goiás levou mais, com 63. A nova temporada começou e a defesa virou uma arma. São quatro jogos e nenhum gol tomado. Isso mesmo sem Carli estrear. Com gols saindo, a equipe avançou bem na Copa do Brasil, está invicta e no G4 do Carioca.

Diante do Vasco, terá um grande teste para saber até onde pode chegar nestes primeiros jogos do novo ano. E a confiança é grande no elenco. "O Botafogo tem que jogar aguerrido, buscando a vitória o tempo o todo. É muito importante essa vitória para o nosso campeonato", afirmou o meia Matheus Frizzo, ansioso pelo seu primeiro clássico.

Por não ter jogado no meio de semana, o Botafogo ainda tem no descanso a seu favor. Desde sua chegada, o técnico Marcelo Chamusca pedia um tempo para aprimorar suas ideias. Ganhou e promete um Botafogo ainda mais forte em São Januário.

O Vasco se deu nem nos dois jogos do Brasileirão diante do Botafogo, que por outro lado o derrubou na Copa do Brasil. Agora fazem um tira-teima.

FICHA TÉCNICA

VASCO - Lucão; Zeca, Ernando, Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Tiago Reis (Cano) e Talles Magno. Técnico - Marcelo Cabo.

BOTAFOGO - Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa (Marcinho); Luiz Otávio, Pedro Castro e Marcinho (Felipe Ferreira); Ênio (Ronald), Warley e Matheus Babi.

ÁRBITRO - Wagner Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - São Januário.