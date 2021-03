Grande ABC registra mais 34 mortes pela doença

Do Diário do Grande ABC

com Agências



20/03/2021 | 22:20



O Grande ABC registrou a semana mais letal da pandemia. Só ontem, houve mais 34 mortes por causa da Covid-19, totalizando 5.185 desde o início da pandemia, que acaba de completar um ano.

A marca de 5.000 mortes nas sete cidades foi ultrapassada na última quinta-feira. Ontem, em Santo André, foram 18 novas mortes, já em São Bernardo foram 16.

Em Santo André, a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) chegava a 90%. Há 1.098 pessoas internadas atualmente em hospitais (públicos e privados) com suspeita ou confirmação de Covid-19. Na cidade, são 41.347 casos confirmados, entre eles 1.377 óbitos

A rede de saúde de São Bernardo conta atualmente com 508 leitos destinados a pacientes com coronavírus, sendo 331 deles em enfermaria e 177 em UTI. Deste total, 297 leitos de enfermaria e 157 leitos de UTI estão ocupados.

Em São Caetano não houve registros de novas mortes por causa da doença. Atualmente, a cidade totaliza 8.826 casos registrados desde o começo da pandemia. O índice de ocupação para leitos de Covid-19 na cidade é igual a 92%.

As demais cidades não divulgaram boletins sobre os novos casos. A região soma 151.145 pacientes infectados por coronavírus desde março do ano passado, no começo da pandemia.

NACIONAL

O boletim de situação epidemiológica do Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 11.950.459 casos de Covid-19. Segundo o informe, ontem foram 79.069 novos casos da doença. O número acumulado de mortes em decorrência da doença é de 292.752, com 2.438 novos óbitos desde ontem.

São Paulo segue em primeiro lugar em número de casos. O Estado acumula 2.298.061 pacientes infectados pelo novo coronavírus, com 67.414 mortes desde o início da pandemia. Minas Gerais continua em segundo no ranking de infecções, com 1.023.969 casos e 21.764 óbitos. O Paraná teve um pico no número de contágios e ultrapassou a Bahia e o Rio Grande do Sul. São 794.443 casos confirmados e 14.840 mortes.

Em razão do agravamento da pandemia, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou ontem que cilindros de gases industriais poderão ser utilizados para receber oxigênio medicinal para serem distribuídos na área da saúde pública.