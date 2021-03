UBS São João abre as portas no fim de semana para ajudar a aliviar UPAs

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021



A UBS (Unidade Básica de Saúde) São João, de Mauá, iniciou neste fim de semana atividades para ajudar a aliviar o atendimento nas quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da cidade. O objetivo é de que as ações possam evitar aglomerações e separar pacientes com casos mais e menos graves da Covi-19.

Localizada no Jardim Marangá, o centro de saúde recebeu na tarde deste sábado (20) a visita do prefeito Marcelo Oliveira (PT). Segundo a prefeitura, a UBS São João atendeu em seu primeiro dia 99 pessoas, sendo que 53 eram de pacientes sem sintomas do novo coronavírus, 46 sintomáticos respiratórios e 7 testando positivo para a doença.

No último fim de semana, o município já havia aberto as UBSs Zaíra 1 e Vila Magini em caráter experimental, também com funcionamento aos sábados e domingos, das 7h às 19h. Oliveira comentou que o Paço está fazendo o que pode para salvar o maior número de vidas possível da cidade, o que inclui trabalho para aumentar o número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de enfermaria.

Segundo o prefeito, uma quarta UBS pode abrir as portas nos próximos dias para desafogar os cuidados de Mauá neste momento complicado da pandemia. "Estamos ajustando a rede de saúde, que infelizmente foi completamente desorganizada pela gestão anterior. Possivelmente teremos mais uma unidade, a quarta, a ajudar as UPAs aos sábados e domingos", disse o petista, que afirmou que planeja ampliar a capacidade de atendimento da UBS São João durante a semana. "A outra gestão deixou apenas quatro médicos trabalhando. Mas fizemos o processo seletivo e, a partir da próxima semana, devemos ter oito médicos à disposição nesta unidade."