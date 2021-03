Santos faz treino neste sábado em meio a imbróglio sobre CT devido à pandemia

20/03/2021 | 19:50



Apesar da paralisação no Campeonato Paulista por conta da pandemia da covid-19, o Santos treinou neste sábado com atividades táticas, comandadas pelo técnico argentino Ariel Holan. Mas o pano de fundo foi o imbróglio envolvendo o seu Centro de Treinamento, que, provavelmente, terá definitivamente seu uso vetado por causa das medidas restritivas da pandemia.

O treino deste sábado pode ter sido um dos últimos no Rei Pelé antes da próxima partida contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Pré-Libertadores, no dia 6 de abril. O prefeito de Santos, Rogério Santos, anunciou que entre as proibições na cidade incluem as atividades esportivas e, portanto, os treinos da equipe.

"Vou conversar com o presidente (Andres Rueda, do Santos). Sem exceções (em relação aos treinos no CT), temos de ser coerentes", afirmou o prefeito.

Ainda há uma tentativa de negociação com a prefeitura para tentar reverter essa decisão. Contudo, nos bastidores do clube, já se comenta de uma probabilidade grande de mudar o local dos treinos para Atibaia, onde, por enquanto, não há esse tipo de restrição.

Enquanto há essa indefinição sobre os treinos neste período, Holan esteve no gramado com quase todos os seus jogadores à disposição, exceto o atacante Marinho - que ainda tenta recuperar seu condicionamento físico após contrair covid-19 -, para preparar algumas jogadas mais trabalhadas, além de focar muito no sistema defensivo, simulando bastante o funcionamento da equipe em bolas paradas.

O Santos se prepara para conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O time praiano já conseguiu eliminar o Deportivo Lara, após vencer em casa e empatar fora e, caso vença os próximos duelos contra o San Lorenzo, garante lugar entre os grupos da competição.