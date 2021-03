Ficamos de mãos atadas, considera Ana do Carmo, após retorno à casa

Daniel Tossato



21/03/2021 | 00:25



Deputada estadual por 16 anos consecutivos e eleita vereadora de São Bernardo no ano passado, Ana do Carmo (PT) declarou que se sente de “mãos atadas” devido a mudanças no modo de se atuar na vereança, e que será preciso trabalhar junto de sua base eleitoral para concretizar oposição ao governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) – ela retorna à Câmara justamente após hiato na Assembleia Legislativa.

Ana do Carmo exerceu também quatro mandatos como vereadora na cidade. Seu último ano na Câmara se deu em 2002. Segundo ela, as alterações no texto do regimento interno da casa impedem que o político eleito realize atuação “mais firme” contra a gestão que está à frente do Executivo municipal.

“A mudança do regimento (interno) foi muito ruim. Eu sabia que tinha modificado, mas não (imaginava que) tão radicalmente assim. O vereador quase não pode fazer o uso da palavra, o que, para mim, é a pior mudança. Ficamos de mãos atadas para agir”, pontuou a parlamentar, que, antes de retornar ao Legislativo local, se lançou candidata a deputada federal, mas sem sucesso. Na ocasião, ela alcançou 51,8 mil votos, insuficientes para assegurar cadeira em Brasília.

Na eleição do ano passado, a petista foi a segunda mais bem votada do partido, obtendo 4.049 adesões nas urnas. No Parlamento, Ana do Carmo se juntou a outros três vereadores do PT – Ana Nice, Joilson Santos e Getúlio do Amarelinho – e forma a bancada de oposição à gestão de Morando. A base governista é formada, no entanto, por ampla maioria: os demais 24 parlamentares da casa.