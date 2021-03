Investigadores dizem que Tiger Woods não fez nada para prevenir seu acidente de carro

20/03/2021 | 17:10



No dia 23 de fevereiro, Tiger Woods sofreu um grave acidente de carro, em Los Angeles, do qual ele poderia não ter saído com vida. Agora, os detalhes descobertos na investigação foram divulgados e existem algumas evidências estranhas cercando o ocorrido.

De acordo com as informações do site TMZ, os peritos acreditam que o golfista nunca pisou no freio ou tirou o pé do acelerador quando saiu da estrada, ou seja, não tentou de nenhuma maneira prevenir a colisão.

Os investigadores analisaram a cena com os destroços do acidente, os dados da caixa preta do veículo e imagens de câmeras de segurança. Woods acelerou e estava em alta velocidade quando perdeu o controle do automóvel, que, ao bater em uma placa, capotou na vegetação ao lado da estrada.

Não se sabe se o atleta perdeu a consciência pouco antes do acontecimento, já que ele não se lembrava do que havia acontecido. Também não havia evidências de problemas de direção e de consumo de álcool, segundo os policiais.

Tiger precisou passar por uma cirurgia de emergência por conta das múltiplas fraturas, que focou principalmente em sua perna direita e seu tornozelo, com a introdução de pinos e hastes para corrigir os ferimentos. Pode ser que ele nunca mais esteja em condições de competir.