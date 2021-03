20/03/2021 | 16:10



Alessandra Negrini está arrasando corações! Aos 50 anos de idade, a atriz falou sobre as cantadas que recebe na internet em entrevista ao programa Rock a 3, da Rádio Kiss FM.

- As cantadas... São essas pessoas que me descobriram agora, talvez. Não sei, mas vem de homens e mulheres, contou.

Mãe de Antônio, de 24 anos de idade, e Betina, de 16, a artista recebeu recentemente elogios até mesmo de Tatá Werneck.

A beleza da Alessandra Negrini até hoje me hipnotiza (Sei. Joguei uma frase solta do nada), brincou a apresentadora no Twitter.

Além disso, Alessandra declarou na entrevista que é super fã de Taylor Swift.