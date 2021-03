Estado antecipa a vacinação de idosos de 69 a 71 para o fim do mês

Da Redação



20/03/2021 | 15:37



O governo do Estado anunciou ontem que idosos de 69 a 71 anos serão vacinados em março. Segundo o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), a faixa etária de 70 e 71 será imunizada a partir do dia 27 e as pessoas com 69 anos, do dia 29 em diante. Nos últimos dias as prefeituras do Grande ABC iniciaram a proteção de munícipes a partir de 72 anos.

“Inicialmente, a previsão era vacinar somente idosos acima de 70 anos, e a partir do dia 29. Então, antecipamos a data e conseguimos incluir os idosos de 69 anos, ampliando a vacinação para quase 1 milhão de pessoas”, disse Garcia.

A recomendação é que as pessoas que compõem o público-alvo ou seus familiares já façam o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para facilitar o atendimento, mas o procedimento não é obrigatório. As prefeituras mantêm, em seus sites oficiais, páginas para o agendamento, mas liberam o cadastro de acordo com a faixa etária que está sendo vacinada na semana.

Ontem foi o primeiro dia de vacinação de idosos acima de 72 anos em São Bernardo, São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra. Ribeirão Pires, que vacinou munícipes de 73 anos na quinta-feira, abre hoje a imunização para pessoas com 72 anos, assim como Santo André, que dá início à proteção da faixa etária de 72 a 74 anos. Diadema inicia na segunda-feira.

A Prefeitura de São Bernardo informou que apenas ontem foram imunizadas 3.671 pessoas entre 72 e 74 anos. Com vagas ainda disponíveis, a vacinação se estende ao longo do fim de semana em cinco postos espalhados pela cidade: no Paço (formato drive-thru), na Igreja São João Batista, no Rudge Ramos, e nos ginásios poliesportivos da Avenida Kennedy, do Jardim Orquídeas e do Riacho Grande, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O agendamento prévio é obrigatório e deve ser realizado no site https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br/VacinaSBCProd/servlet/iniciofaixaetaria72.

Em São Caetano, a vacinação acontece nos drive-thru (Teatro Paulo Machado ou no Estádio Anacleto Campanella) e nas seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que atendem ao programa Saúde Hora Extra, com horário agendado. Em Mauá, a imunização é realizada nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e em 14 postos drive-thru, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio. Rio Grande da Serra também vacina hoje idosos de 72 anos ou mais, na UBS Centro, das 10h às 15h, ou em horários específicos em outras unidades.

Santo André vacina com hora marcada em quatro pontos de drive-thrus: Paço (Praça IV Centenário – Centro), Craisa (acesso no portão 5 pela Rua Varsóvia, em Santa Teresinha), Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de Maio, na Vila América) e Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão do centro empresarial).