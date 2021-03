Ator Edson Montenegro é entubado com 55% dos pulmões comprometidos por Covid-19

20/03/2021 | 15:11



No início desta semana, dia 15, Edson Montenegro foi intubado em decorrência do novo coronavírus. Agora, o filho do ator, Leonardo Tavares, deu informações sobre o seu quadro de saúde.

- [Os médicos] disseram que meu pai estava com duas semanas de contaminação antes de ser internado. Isso foi comprometendo bastante o pulmão dele, contou Leonardo à coluna da Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

O artista, que ficou conhecido por participar de sucessos como Cidade de Deus e Xica da Silva, está atualmente com 55% dos pulmões comprometidos pela doença, mas que isso não indica que ele não vai sobreviver.

- Eles explicaram que isso é apenas um número. Chega gente com 15% do pulmão comprometido e acaba não resistindo. Eles também passaram que tiveram que intubar porque ele é muito ansioso, e isso estava prejudicando o efeito dos remédios, esclareceu.

Edson tem 63 anos de idade e está internado em São Paulo. O seu quadro é estável.