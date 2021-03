Para Verdades Secretas 2, Camila Queiroz opta por novo visual e fala sobre preparação para novela

20/03/2021 | 15:10



Camila Queiroz parece estar empolgada com a estreia de Verdades Secretas 2. Recentemente, a atriz deu uma entrevista exclusiva para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e falou sobre a preparação para a continuação da trama.

No visual, Camila optou por cortar um pouco o cabelo para reviver a personagem Angel.

- Cortei uns seis dedos de comprimento. Nesta nova etapa, optamos por um médio reto que dá um ar moderno e chique à Angel, sem que ela perca a sua identidade e trazendo mais atitude para a personagem.

Além disso, a atriz contou que interpretar novamente a modelo não está sendo simples, e sim um grande desafio, principalmente pela expectativa do público:

- Nunca passou pela minha cabeça que seria mais fácil reviver a Angel. Revisitar uma personagem já não é algo simples. Revisitar uma personagem com um arco dramático tão intenso e surpreendente como o dela é uma tarefa mais difícil ainda. Aproximadamente cinco ou seis anos se passaram na trama. Ela vai de uma menina de 17 anos [de idade], que terminou a primeira fase com um crime nas mãos e o suicídio da mãe, para uma mulher de 22 anos, casada, rica e com filho, lidando com esse peso do passado e com os novos obstáculos.

De acordo com Camila, Angel estará ainda mais sensual na continuação do folhetim. Então, ela pretende trabalhar com fluidez para construir esse lado da personagem.

- Eu acredito que a sensualidade vá muito além do óbvio, da clássica cena de lingerie ou algo do tipo. A sensualidade pode estar na atitude da pessoa ou no mood que ela acessa quando tem vontade. Comigo é assim, não me considero sensual o tempo todo. Eu gosto de brincar com esse estado. Para a cena, eu tento acessar o que faz mais sentido para a personagem e, com isso, acabo descobrindo coisas novas também.