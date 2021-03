Viih Tube leva a melhor na prova do anjo e, além da imunidade, conquista cinco mil reais

20/03/2021 | 14:10



Na manhã deste sábado, dia 20, ocorreu mais uma Prova do Anjo no BBB21. Todos os brothers se reuniram na sala principal da casa mais vigiada do Brasil, para descobrir quem seriam os sortudos que participariam de mais uma dinâmica. Foram eles: Caio, Rodolffo, Fiuk, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Viih Tube, Pocah e Juliette.

Na área externa da casa, cada competidor ficou em uma posição específica, anteriormente sorteada, respeitando a ordem dos números de um a oito. Quatro participantes estavam vestidos com fantasias de cachorros, já os outros quatro ficaram com roupas de gatinhos.

A prova era um jogo da memória clássico: caso o brother ou sister acertasse o par, continuava jogando. Se errasse, passava a vez para o próximo. Vencia o desafio quem fizesse mais pontos no final e, além da imunidade, o competidor levava cinco mil reais.

Após uma disputa acirrada, Viih Tube se mostrou muito boa no jogo e venceu a prova, ao marcar nove pontos. Para o monstro, a participante indicou Rodolffo e Arthur.