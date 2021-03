Gilberto é o novo líder, punição, tretas e lágrimas: confira tudo que rolou na madrugada do BBB21

20/03/2021 | 13:10



Como você acompanhou, a última prova do líder deu o que falar - inclusive a expulsão de Rodolffo, que foi eliminado por fazer xixi durante a disputa. Após 14 horas, Sarah e Gil foram os últimos a deixar a prova e ganharam a imunidade. A dinâmica para decidir o líder da semana foi realizada no programa ao vivo da última sexta-feira, dia 19: o brother que escolhesse a chave certa levava a liderança e o carro pra casa.

Gilberto foi certeiro na escolha e ganhou o prêmio. Para o VIP, ele selecionou Sarah, Juliette, Fiuk, Pocah e Rodolffo. A noite não parou por aí e, como sempre, rendeu muito no programa! Confira os principais acontecimentos da madrugada deste sábado, dia 20.

Gilberto e Pocah aliados?

Em conversa com Sarah, Gilberto afirmou que quer se aproximar de verdade da cantora.

- É genuína a aproximação dela. A gente teve, sim, atrito, foi verdadeiro o atrito. Não era coisa da cabeça nem minha, nem da dela, nem da sua. Mas agora é genuíno.

Na sequência, Pocah foi conversar com a dupla e agradeceu Gil por tê-la colocado no VIP.

- Você tem todo direito de não ter sentido verdade e tudo bem, é seu. Mas quero que você saiba que eu sempre gostei mesmo de você. Você ver tudo que a gente passou e você mesmo sentir no coração de pegar e me dar o VIP: isso pra mim é mais do que genuíno, é mais do que jogo.

Além disso, Sarah e Gilberto decidiram se afastar da dupla Rodolffo e Caio.

- Eu gosto muito deles, mas a minha intuição diz para eu me afastar.

Mais atritos entre Arthur e Carla

Carla Diaz se isolou no quarto colorido, mais uma vez magoada por Arthur, e caiu no choro. A sister foi consolada por Fiuk.

- É muita coisa aqui. Acho que você já passou por isso de não saber o que sentir e o que está passando na cabeça e aqui tudo muda muito rápido. As pessoas mudam muito rápido conforme a música e isso dói muito porque eu não consigo ser assim. Está todo mundo aqui no desespero de querer e querer. Tem gente que esquece que a gente tem coração e sentimentos. Se eu tenho um conselho pra te dar, é: Volta pra você, Carlinha.

Mais tarde, a atriz se abriu também com João e Juliette na dispensa e confessou estar se sentindo envergonhada pela situação.

- Isso nunca aconteceu na minha vida. Sou uma mulher de 30 anos, independente, trabalho desde os meus dois anos de idade e nunca dependi de homem pra nada. Sempre fui bem resolvida. Então isso aqui é muito delicado. Você vê a pessoa precisando, você tá lá com a pessoa e aceita o carinho porque precisa. Só que quando muda a mão, não é recíproco. Teve o afastamento, aí tem a história de que tá me protegendo, disse que mudou e depois muda de novo. O que é isso?

Já na área externa, Arthur desabafou com Rodolffo.

- Eu sou obrigado a aturar tudo aqui dentro. Tenho que engolir sapo de tudo, em relação a eu e ela. Aí ela fala pra galera o que aconteceu e vem todo mundo pra cima de mim, as amigas dela chorando. E aí quem me tratou mal? Eu não vou ficar. Me tratou mal, eu saio de perto mesmo.

Depois, Sarah chegou para conversar com o atleta e levantou a questão da aproximação de Carla e Fiuk.

- E foi o cara que indicou o Projota, e o Projota saiu. Não sou obrigado a perdoar. E terceiro: ela foi dupla do cara na prova do Líder Fiat. Virou parceirinha de jogo do cara que quer me tirar daqui? Então beleza, a gente é inimigo agora, desabafou o brother.

Ainda falando de Arthur, ele chegou a pedir para Gilberto colocá-lo no paredão, para forçar a casa a votar em outros participantes.

- Por um lado eu penso que é bom eu ir por você para a casa ter que votar. Só que por outro lado, eu não vou ter a opção do bate e volta. Eu indo por você, a casa vai nos moleques. Eu quero ter a opção de voltar num bate e volta, vamos ver... Quero ir? não, mas é inevitável.

Juliette leva punição gravíssima

A manhã de sábado já começou com punição na casa do BBB21. Após a definição da liderança de Gilberto, Juliette foi escolhida para o VIP, mas decidiu terminar de comer o seu jantar da xepa. A sister perdeu 500 estalecas e foi avisada pela produção pela manhã.