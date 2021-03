Marina Ruy Barbosa viaja para as Maldivas ao lado de novo affair

20/03/2021 | 11:11



Marina Ruy Barbosa teria sido vista embarcando para as Maldivas na noite da última quinta-feira, dia 18. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz estaria acompanhada de seu suposto affair Guilherme Mussi, deputado federal pelo estado de São Paulo.

Marina estaria se relacionando com Guilherme desde o término de seu casamento com Xandinho Negrão. De acordo com a jornalista, os dois até já teriam uma casa em construção, onde viveriam juntos no futuro. Apesar dos boatos, nenhum namoro foi confirmado publicamente pela artista.

Marina Ruy Barbosa também viveu sob rumores na época da separação com Xandinho. Por meses, os dois lidavam com os burburinhos de que o divórcio se aproximava. A confirmação só veio em janeiro deste ano, através de um comunicado feito pela assessoria de imprensa da atriz.

A primeira parada da suposta viagem de Marina e Guilherme para as Maldivas seria Dubai. E aí, será que é pra valer?