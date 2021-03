Kiko, do KLB, nega que tenha causado suspensão de programa de vacina em cidade na Flórida

20/03/2021 | 10:11



Como você viu, o artista Kiko, do grupo musical KLB, foi acusado de ter furado fila para conseguir tomar a vacina contra a Covid-19 em uma cidade na Flórida, nos Estados Unidos, onde mora atualmente. Na ocasião, o guitarrista estava acompanhado da esposa Francine Pantaleao, e o suposto desrespeito à ordem de chegada teria até mesmo causado a suspensão da vacinação local naquela região. Entretanto, Kiko se manifestou em seus Stories do Instagram na última sexta-feira, dia 19, e explicou a sua versão dos fatos, reafirmando que ficou nove horas na fila para ser imunizado contra a doença.

- Eu, Francine e mais alguns amigos combinamos de tentar ir lá tomar a vacina, afinal de contas, a vacina está autorizada para que as pessoas possam tomá-la. E assim fizemos. Fomos, chegamos lá 09h30 da manhã, estávamos em três carros. Por volta de 12h30, 12h25, o nosso amigo do primeiro carro precisava muito ir no banheiro. Estávamos na fila há algumas horas. E aí ele falou Kiko, vem para cá para o meu carro, eu preciso ir na conveniência, preciso ir fazer xixi. Quando ele voltou, ele falou assim Por que você não fica aqui? A gente está junto, tira o carro de vocês da fila e a gente fica em um carro só. Para mim soou super normal, vou ficar batendo papo [enquanto] ficamos mais algumas horas na fila, porque estávamos lá para esperar por essa oportunidade, e foi o que aconteceu. Tiramos o nosso carro da fila e ficamos lá batendo papo.

Depois disso, um dos supervisores responsáveis por aquele local de vacinação abordou Kiko, afirmando ter recebido reclamações de outras pessoas que estavam na fila.

- Três pessoas começaram a rodear o carro, até que foram falar com o pessoal da organização. Um tempo depois, o supervisor veio até o nosso carro e falou Vem cá, o pessoal está reclamando que vocês entraram nesse carro, que vocês não estavam no carro. A gente falou Realmente - estávamos em três carros, a oito carros do primeiro -, a gente realmente estava cinco carros para trás, mas a gente veio aqui e resolvemos ficar juntos. Tiramos o nosso carro da fila, mas se o senhor preferir, a gente desce do carro, espera esses oito carros serem vacinados, e a gente é vacinado na sequência, não tem problema nenhum.

O artista esclareceu que só permaneceu no carro do amigo com o aval do supervisor.

- O cara falou assim Não, isso aqui é o seguinte: a vacinação é POR CARRO, então não importa quantas pessoas têm no carro. Vocês já tiraram dois carros da fila, então vocês deram a oportunidade para mais dois carros estarem na fila. Fiquem aí nesse carro que é bem melhor para a organização. E foi o que fizemos. Essas três pessoas que estavam ali fora estavam querendo inflamar, era gente que queria causar tumulto, confusão, pessoas que viram que era eu que estava no carro, então fica agradável causar confusão e usar o meu nome para isso.

Por fim, Kiko alegou que tem preocupações muito maiores neste momento delicado de pandemia - ainda mais com conhecidos dele no Brasil.

- Prosseguimos na fila desde às 09h30 da manhã, fomos vacinados às 17h30 da tarde. E assim foi o que ocorreu. Então assim, a única coisa que a gente tem que pensar, é que tipo de gente é essa... A minha preocupação, sabe qual é? Minha mãe, meus irmãos, minha família, meus amigos, meus parentes, meus fãs, as pessoas que eu gosto, que estão no Brasil e vivendo um momento de caos.

