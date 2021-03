Aos 54 anos de idade, morre Irmão Lázaro, vítima da Covid-19

20/03/2021 | 09:10



Morreu no dia 19 de março, aos 54 anos de idade, o artista conhecido como Irmão Lázaro. Lázaro atuava como cantor gospel, foi eleito vereador de Salvador, na Bahia, em 2020, e também fez passagem pelo famoso grupo baiano Olodum nos anos 90.

Segundo informações do perfil oficial de Lázaro no Instagram, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória decorrente do novo coronavírus. O vereador estava internado na UTI de um hospital particular desde 25 de fevereiro, após ter sido diagnosticado com a doença no dia 15 do mesmo mês.

Nas redes sociais, Marta Silva, filha do músico, lamentou a morte do pai:

Hoje a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando o resto da vida! O cara mais honesto e bondoso que já conheci, que me ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e que me amou como ninguém nunca amou! O meu maior alívio é saber que ele está ao lado de Deus e que o céu está em festa nesse momento. Ele foi o meu maior exemplo de fé, meu melhor amigo, meu pastor, meu confidente, meu cantor favorito, ELE ERA MEU TUDO e agora meu tudo se foi! PAI, fica juntinho de Deus aí que já já estaremos juntos, eu te amo mais do posso expressar e imaginar!