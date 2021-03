Agravamento da pandemia faz com que setor da saúde lidere oferta de emprego

Soraia Abreu Pedrozo

21/03/2021



O agravamento da pandemia do novo coronavírus elevou a procura por profissionais da área da saúde no Grande ABC. Nesta semana, boa parte das 618 oportunidades disponíveis são para profissionais de enfermagem, especialmente aqueles com experiência em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Na Luandre, agência de recrutamento que possui unidade em Santo André, das 230 chances, 200 são para saúde. Conforme explica Gabriela Mative, superintendente de RH da empresa, embora a área siga contratando profissionais, o foco atual está na busca de mão de obra qualificada para atuar em UTIs, resultando em uma demanda superior de vagas em relação aos profissionais aptos para atuar. “Para amenizar essa questão, houve uma diminuição da rigidez nos processos de seleção. As provas técnicas, em que antes o crivo era oito, por exemplo, têm um crivo de nota seis hoje, justamente porque faltam profissionais de saúde”, afirma.

Segundo um levantamento do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), realizado em maio de 2020, o deficit de enfermeiros e técnicos de enfermagem especializados em UTI, durante o período inicial da pandemia, já estava em torno de 17 mil em todo o País.

Os salários para as funções de auxiliares, técnicos e enfermeiros vão de R$ 2.000 a R$ 4.500. Cadastro em candidato.luandre.com.br.

CENTROS PÚBLICOS

Quantos aos centros públicos municipais, existem 235 chances no de São Caetano, basta consultar em Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 100 postos de trabalho, sendo 35 para consultor de vendas e uma para analista de marketing. Interessados devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Diadema disponibiliza 17 postos, sendo dois para auxiliar administrativo e dois para ajudante geral voltados a PCDs (Pessoas Com Deficiência). Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Em Mauá, das 15 oportunidades disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), cinco são para costureira e quatro para lubrificador industrial. Devido às restrições de atendimento presencial durante a Fase Emergencial do Plano São Paulo, interessados devem entrar em contato via WhatsApp (4514-6141).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires conta com 13 vagas, como uma para fonoaudióloga, uma para técnico em nutrição e uma para engenheiro de produção. Currículos devem ser enviados para curriculopatrp@gmail.com.

Em Santo André, o CPETR conta com oito postos, como quatro para ajudante de carga e descarga de mercadoria e dois para conferente de carga e descarga. Inscrições devem ser feitas pelo portal do governo federal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br).