Assim como em 2020

Diário do Grande ABC



20/03/2021 | 00:17



Um ano atrás, assim como agora, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC media forças com o governo do Estado. Em 20 de março de 2020, com 20 infectados pela Covid-19, 597 casos suspeitos e nenhuma morte, o motivo da queda de braço era a decisão do colegiado de paralisar a circulação do transporte coletivo nas sete cidades como forma de barrar o espalhamento do vírus. Medida que foi revista e a população das sete cidades não ficou a pé. Agora, com 145.150 casos, 5.151 mortes e a saúde à beira do colapso, é a possibilidade de implantação de lockdown que coloca a região e o Estado em lados opostos desta contenda que já fez milhares de vítimas.

Os sete prefeitos se uniram aos 12 que comandam os municípios do Alto Tietê e solicitaram ao governador João Doria que endurecesse as normas de controle da doença em toda a Região Metropolitana. Receberam como resposta que cada um é responsável pelo seu território e, portanto, eles é que deveriam tomar tal decisão. Ou seja, lavou as mãos.

Os gestores municipais, em conjunto, tomaram a decisão de diminuir das 20h paras as 19h o limite para que o comércio e outras atividades essenciais permanecessem abertos. Mas não descartam o fechamento completo na próxima semana, queira o governador ou não.

E eles têm motivos para embasar a medida. Estão com seus hospitais lotados e 32 pessoas já morreram na fila de espera por um leito no qual poderiam receber tratamento adequado. E as coisas podem ficar piores se não houver enfrentamento eficaz ao coronavírus.

O caso é tão grave que Clóvis Volpi, de Ribeirão Pires, vai ampliar a área de cemitério. Em São Bernardo, a Volkswagen optou por manter seus funcionários em casa por 12 dias. E outras montadoras de veículos deverão seguir esta diretriz.

As providências tomadas por Volpi e pela Volks são indicações claras de que a Covid está fora de controle. E a divisão de forças só servirá para ampliar o número de vítimas.