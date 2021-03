S.Caetano dará novo cartão merenda para 22 mil alunos

Yara Ferraz



20/03/2021 | 00:18



Com o agravamento da pandemia e a suspensão do retorno às aulas nas escolas, o problema da falta de alimentação adequada volta a atingir diversas famílias. Para ajudar na situação, a Prefeitura de São Caetano anunciou novo cartão merenda, no valor de R$ 90 por mês, que deve ser utilizado em estabelecimentos da cidade para complementar as refeições. O intuito é beneficiar os 22 mil alunos da rede municipal.

De acordo com o prefeito Tite Campanella (Cidadania), um novo cartão será licitado, já que o do ano passado deixou de ter validade. “Nós pensávamos que já teríamos voltado com as aulas presenciais neste período, de fato chegamos a retornar (a cidade voltou a receber alunos presencialmente em fevereiro deste ano, mas suspendeu o retorno em março), mas não imaginávamos a continuidade da aula remota”, disse o prefeito, lembrando que, em novembro de 2020, os números da pandemia estavam controlados e o cenário era “outro, com o fim das eleições municipais, por exemplo”.

O cartão deve ser utilizado em uma rede de lojas da cidade, ainda a ser divulgado. “O novo cartão vai durar por mais três meses. Depois deste período, vamos avaliar se o benefício deve continuar ou não, dependendo da volta das aulas presenciais”, disse Tite. “Temos que pensar em outras formas de atender a população, que sofre as consequências com essa paralisação e desativação da economia. Para evitar que as pessoas passem fome, já precisamos nos preparar para reativar esses mecanismos.”

De acordo com o prefeito, a pandemia afetou gravemente a atividade econômica. “Por isso temos que buscar formas de diminui os números da pandemia, sem parar a economia. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio para combater o contágio da doença, sem parar totalmente as atividades econômicas e para que não caíssemos numa crise como caminhamos”, disse. Para ele, o ideal deve ser combater aglomerações, que não ocorrem em comércios e restaurantes, por exemplo.