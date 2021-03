Câmara de Diadema entra no debate para evitar ‘fuga’ de IML

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021 | 00:01



A Câmara de Diadema, presidida por Josa Queiroz (PT), decidiu entrar no debate sobre o possível fechamento do posto do IML (Instituto Médico-Legal) da cidade, como comunicado pelo governo do Estado e revelado pelo Diário na semana passada. Na sessão de quinta-feira, a casa aprovou requerimento em que pede a intervenção imediata dos deputados estaduais com base na região para tentar reverter a medida.

O documento, de autoria de Josa, provoca os parlamentares Carla Morando (PSDB), Coronel Nishikawa (PSL), Luiz Fernando Teixeira (PT), Márcio da Farmácia (Podemos), Teonilio Barba (PT) e Thiago Auricchio (PL) a apelarem para que o Palácio dos Bandeirantes recue na avaliação.

A decisão de fechar o IML de Diadema visa, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, “otimizar recursos e agilizar os procedimentos”. Com o encerramento das atividades na cidade, a prestação dos serviços aos munícipes passaria a ser feito nas duas unidades de São Bernardo, a dez e a 15 quilômetros do equipamento atualmente instalado em Diadema, na região central.

Durante a aprovação do requerimento, o vereador Márcio Júnior (Podemos), filho de Márcio – único deputado com base em Diadema –, informou aos colegas que o pai já teria marcado reunião para o dia seguinte – ontem – com o secretário municipal de Meio Ambiente, Vaguinho do Conselho (SD), para tratar sobre o tema. Josa, então, pediu que todos os parlamentares participassem do encontro. Na reunião, Márcio “se comprometeu a realizar a interlocução junto ao governo do Estado para encontrar uma solução”, segundo o Legislativo.

Ao Diário, o governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) não demonstrou otimismo para reverter a situação. “A Prefeitura de Diadema declara que fez tudo o que é possível para que o IML permaneça no município”, inicia a nota da administração, ao destacar que enviou carta ao superintendente da Polícia Técnico- Científica “demostrando interesse na continuidade e se comprometendo com a reforma do prédio atual e em viabilizar outro espaço” para instalar o posto. O governo petista também mencionou que encaminhará à Câmara projeto de lei que formaliza convênio entre a cidade e SSP porque “anteriormente não existia”. “Temos expectativa de que o governo do Estado mude de posição porque a saída irá prejudicar a população da cidade”, conclui o Paço.

O requerimento pede que os deputados federais com base na região, Alex Manente (Cidadania) e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), também intercedam por Diadema.

Não é a primeira vez que Diadema perde equipamentos públicos, estaduais e federais, cuja prestação de serviços aos munícipes é transferida a São Bernardo. Em 2016, a cidade assistiu ao fechamento da agência da Receita Federal.