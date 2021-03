Pela primeira vez no ano, gasolina baixa R$ 0,10 e, etanol, R$ 0,13

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021 | 00:07



Pela primeira vez no ano, após seis altas, o preço da gasolina vai diminuir. A Petrobras anunciou ontem redução do valor na refinaria e, a partir de hoje, o combustível deve apresentar recuo de R$ 0,10 nos postos do Grande ABC. O etanol também vai baixar R$ 0,13. O diesel não terá alteração. Em média, os preços nas bombas da região giram em torno de R$ 5,49 para a gasolina, R$ 3,99 para o etanol e R$ 4,39 para o diesel S10, conforme fontes de mercado.

De acordo com o presidente do Regran (sindicato dos postos revendedores do Grande ABC), Wagner Souza, o preço nas alturas fez com que os motoristas reduzissem a circulação e recorressem menos aos combustíveis. “Nos últimos dias, a demanda caiu muito, em torno de 20%. Além disso, as usinas de cana-de-açúcar estão se preparando para a nova safra (que começa em abril), mas ainda estão com estoque alto. Como é preciso liberar espaço para começar a produção e comportar o produto novo, os preços também estão diminuindo”, explica.