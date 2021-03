Justiça mantém escritórios de advogados fechados em Santo André

Do Diário do Grande ABC



19/03/2021 | 22:53



A 1ª Vara da Fazenda Pública negou liminarmente o pedido da subsecção de Santo André da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e da Associação dos Advogados do Grande ABC para que os escritórios de advocacia pudessem funcionar no município durante a vigência da fase emergencial do plano de combate à pandemia da Covid-19. As entidades alegavam que a medida impede o trabalho da classe e dificulta o acesso da população à justiça. O juiz Genilson Rodrigues Carreiro argumentou que os profissionais podem trabalhar em casa.

“Embora se reconheça certo embaraço, deve-se consignar que a medida não impede de modo absoluto o exercício da advocacia, podendo os causídicos laborarem em suas residências, tanto é assim que ajuizaram a presente ação”, despachou o magistrado. OAB e associação protocolaram o pedido nesta sexta-feira, quinto dia de vigência do decreto de restrição assinado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). As limitações às atividades continuam até 30 de março, podendo ser estendidas caso o número de casos de infectados não recue.

O juiz lembrou à OAB e à associação que existe “variedade de ferramentas disponíveis para viabilizar o pleno exercício da atividade advocatícia, permitindo o contato com clientes e demais profissionais”. O magistrado citou alguns exemplos, como WhatsApp, Telegram, Zoom e Google Meet, “todos de conhecimento público e amplamente utilizados por aqueles que estão em regime de home office há praticamente um ano”. “É possível, portanto, com certa e louvável dose de adaptação, contornar satisfatoriamente os inconvenientes da impossibilidade de comparecimento pessoal ao escritório”, admoestou Carreiro.

A solidariedade dos juízes foi invocada como argumentação para negar o pedido dos advogados. A sentença fala em “esperada sensibilidade (...) que os magistrados terão ao serem informados de pontual dificuldade enfrentada por profissional específico, situação que poderá ensejar dilação de eventual prazo”. Carreiro finalizou a decisão lembrando aos impetrantes que outros agentes da lei passam pelas mesmas restrições, citando os próprios magistrados, promotores, defensores públicos e servidores do Judiciário ­– segundo o julgador, “todos empenhados, não sem considerável dose de sacrifício, mas exigível diante do alarmante quadro de contágio que assola todo o País, em manter o atendimento jurisdicional e a produtividade, para que o pão da justiça não falte”.

Assinada pelos presidentes da 38ª Subseção da OAB de Santo André, Rosane Andréa Tartuce, e da Associação dos Advogados do Grande ABC, Antonio Domecini Maida, a petição dizia que os escritórios poderiam funcionar porque respeitam as regras de distanciamento social e os protocolos sanitários. “Não servem, de maneira alguma, como atrativo para a aglomeração de pessoas.”