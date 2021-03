Cidão revela surpresa em convite para assumir equip

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021 | 00:01



Anunciado como técnico do Santo André Futsal para substituir Ivan Gomes, Cidão ainda sequer conseguiu comandar uma atividade do time em quadra, afinal, tão logo foi anunciado que seria o treinador, veio a suspensão das atividades esportivas coletivas por parte do governo do Estado – o elenco foi dispensado dos treinos presenciais e está trabalhando em casa, com acompanhamento virtual. Isso, entretanto, não tira o ânimo do profissional, bicampeão da Liga Nacional no comando da Intelli, e que estava longe da função desde 2016.

“Me pegou um pouco de surpresa, porque quando fizemos a parceria a diretoria fez questão de prestigiar o Ivan. Infelizmente houve esse desacordo e me pediram para que eu pudesse ser o comandante. Já estou fora da quadra desde o fim de 2016, quando a Intelli saiu de Orlândia e acumulei as funções de presidente, supervisor, dirigente e não tinha como ir para a quadra. Então fui surpreendido, mas desafios são para ser enfrentados”, declarou Cidão. “É mais um desafio. Desde que profissionalizamos a Intelli, em 2001, foi uma constante essa questão de desafios, de sempre tentar fazer equipes melhores para desbancar os grandes, conquistar o espaço com o máximo de dignidade e respeito. Até que chegamos à Liga Nacional. Demoramos para brigar pelos títulos. Começamos com isso em 2012. Vencemos em 2012 e 2013, fomos vice em 2014 e 2015”, emendou o técnico.

Cidão ainda admitiu que terá de estudar o jogo atual para desempenhar novamente a função. “Faz um tempinho que estou fora, mas não perde o contato. Pensar nessa hipótese (voltar a treinar) dá o friozinho na barriga. Vou ter que estudar um pouquinho novos esquemas táticos e jogadas, mas não há segredo nenhum, faz parte do dia a dia. A ideia é fazer boa campanha tanto na Liga Nacional quanto no Estadual. Vou buscar honrar a cidade e a camisa da Intelli”, concluiu.