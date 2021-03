Cachorrão aproveita folga para intensificar treinos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021 | 00:01



O EC São Bernardo pretende aproveitar da melhor forma o período no qual o Campeonato Paulista da Série A-2 estiver paralisado para trabalhar. Último colocado da competição, com quatro derrotas em quatro jogos, o Cachorrão vem de trabalhos durante toda a semana, vai folgar somente amanhã e na segunda-feira já retoma as atividades, visando o regresso do torneio, inicialmente previsto para dia 31.

E se dentro de campo o time ainda não tem conseguido triunfar, fora dele pelo menos o discurso está afinado. “A dedicação não está faltando, porém, precisamos melhorar em algo. Creio que esses 15 dias (desde a decisão da parada do campeonato vão ajustar nossa equipe e irão ajudar a corrigir os erros”, opinou o volante Djalma. “A dedicação e o empenho nunca faltaram no nosso time. Quem assiste aos jogos sabe disso e nos vê saindo de campo exaustos. No entanto, sabemos que futebol é resultado e precisamos ir atrás disso”, afirmou o goleiro Gustavo, que continuou. “Infelizmente não conseguimos as vitórias nessas primeiras partidas. Porém, com essa parada creio que vamos acertar o time e recuperar os atletas que estão lesionados. O objetivo é corrigir os erros para voltar com foco em pontuar.”