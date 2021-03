Estoque de bancos de sangue da região é de apenas sete dias

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021 | 00:01



É crítica a situação nos bancos de sangue do Grande ABC, que contam com cerca de 1.000 bolsas em estoque, o suficiente para apenas sete dias. A Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), que atende oito hospitais em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá, além de equipamentos no Litoral de São Paulo, informou que, com o agravamento da pandemia nas últimas semanas, houve queda ainda mais acentuada na quantidade de doadores.

Ontem, grupo de 28 pessoas foi ao posto de coleta em São Bernardo, em uma ação organizada pela Cufa (Central Única das Favelas) do município. O objetivo era doar sangue para uma jovem que passou por procedimento cirúrgico, mas o volume expressivo de doadores serviu para abastecer ao menos parcialmente o estoque. Durante todo o dia de ontem, foram coletadas 94 bolsas.

O comerciante Ricardo Xavier Prudêncio, 45 anos, foi um dos doadores que chegaram ao local com o grupo da Cufa. Há 25 anos ele não fazia uma doação de sangue, e agora decidiu que vai praticar o ato de solidariedade ao menos duas vezes ao ano. “A gente acaba doando só quando alguém precisa. A última vez foi para minha filha, que tinha acabado de nascer e precisava de transfusão.”

O operador de máquina industrial Gleidson da Silva Lagares também integrou o grupo, e lembrou que, especialmente durante a pandemia, as pessoas precisam se mobilizar para manter os estoques de sangue dos hospitais com a quantidade suficiente. “É agora que eles mais precisam. Pretendo doar com frequência”, afirmou.

Qualquer pessoa em boas condições de saúde, com mais de 50 quilos e entre 16 e 69 anos (os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável, com mais de 21 anos, e portar um documento que pode ser baixado no site da Colsan, em www.colsan.org.br, assinado e reconhecido em cartório), portar um documento com foto e estar bem alimentado. Homens podem doar a cada dois meses, até no máximo quatro vezes em um ano; mulheres podem doar a cada três meses, até no máximo três vezes em um período de 12 meses.

No Grande ABC é possível doar no Hospital Estadual Mário Covas, na Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, em Santo André, das 8h às 15h30, de segunda a sábado, das 8h às 15h30 (exceto feriado). Em São Bernardo, as doações podem ser feitas no Hemocentro Regional, Rua Pedro Jacobucci, 440, das 8h às 15h30, de segunda a sábado, exceto feriados. Em São Caetano, a coleta ocorre no Núcleo Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, na Rua Peri, 361, também de segunda a sábado, exceto feriados, das 8h às 12h. Também é possível agendar a doação por meio do aplicativo Colsan, disponível nas lojas virtuais.





CORRENTE DO BEM

O Diário divulgou, nesta semana, que as doações financeiros para a Cufa São Bernardo caíram 90% com o agravamento da pandemia e o fechamento do comércio não essencial. A ajuda é primordial para que o trabalho feito junto às comunidades carentes da cidade tenha continuidade. A reportagem foi lida no canal do Instagram do jornalista André Trigueiros, da Globo News, e com a divulgação da chave PIX para doações (27040997827), eles receberam valores suficientes para pagar dois meses de aluguel. “A divulgação do Diário foi fundamental para que a gente conseguisse isso”, comemorou o presidente da entidade, Alex Ferreira Pinto, o Alex Camburão.