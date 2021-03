Paulo Roberto é afastado após testar positivo para Covid

Dérek Bittencourt

do Diário do Grande ABC



19/03/2021 | 22:08



Apesar do rigoroso protocolo do futebol e de todos os cuidados tomados pelos profissionais da categoria – principal argumento da Federação Paulista e dos clubes para a continuidade dos campeonatos –, a Covid-19 contaminou mais um técnico. Desta vez o do Santo André, Paulo Roberto Santos, que foi afastado temporariamente das funções até cumprir o período de isolamento. Aliás, sua mulher e as duas filhas também testaram positivo para o novo coronavírus. Assim, o time vem sendo comandado nos treinos pelo auxiliar Alan Dotti, que fica em contato constante com o titular. Coincidentemente, este fim de semana a Série A-1 estadual não terá rodada justamente em razão do agravamento da pandemia, que forçou o governo e o Ministério Público a suspenderem atividades esportivas coletivas como uma das tentativas para frear a disseminação.

“Infelizmente deu positivo. (Não tenho) A mínima ideia de como contraí. Tenho ido apenas de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas esse vírus está no ar. Já estamos medicados e sendo acompanhados pelo departamento médico, por intermédio do doutor (Marcelo) Navarro”, disse, ao Diário, o técnico Paulo Roberto. Estou me sentindo bem. Iniciamos ontem o coquetel de remédios, tanto eu quanto a esposa e as crianças, que também testaram (positivo).”

De acordo com o executivo de futebol do Ramalhão, Edgard Montemor Filho, tal situação não muda as medidas preventivas do clube quanto ao coronavírus. “Estamos em alerta sempre. Mesmo quando tudo está bem, não baixamos a guarda”, declarou.

Amanhã o time entraria em campo, no Canindé, contra o São Bento, mas com a rodada suspensa o elenco ganhou folga. Ainda assim, as atividades desde anteontem e até o fim do período de isolamento do treinador serão comandadas por Alan Dotti. “Estamos em contato diariamente, tenho passado para ele os treinamentos e trabalhamos em conjunto, ele é competente e sabe dar seguimento”, destacou o treinador. “Infelizmente o Paulo acabou testando positivo para a Covid e seguimos à frente do trabalho momentaneamente, fazendo os trabalhos diários, seguindo a programação caso tivesse jogo ou não. Claro que o Paulo faz falta, mas falo com ele de dez em dez minutos, antes e depois do treino, o analista (de desempenho) também filma o treino e passamos para ele dar uma olhada. Então vamos seguindo o cronograma da semana”, disse o auxiliar.

Dotti já comandou interinamente o Ramalhão em duas partidas oficiais, durante a Série A-2 de 2013, contra Monte Azul (2 a 0) e Grêmio Catanduvense (3 a 1).

Preparador exalta condicionamento do time

A suspensão da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1 e a possibilidade de que a sexta e sétima jornadas sigam o mesmo caminho deram tempo para que o preparador físico do Santo André, Newton Carvalho, pudesse dar ainda mais atenção ao elenco. O último jogo do time foi no domingo, contra o Red Bull Bragantino (derrota por 2 a 1). De lá para cá, houve jogo treino contra o Juventus, na segunda-feira, e os demais dias foram utilizados para trabalhos físicos, técnicos e táticos. Amanhã, o grupo folga.

“A equipe encontra-se bem preparada fisicamente e motivada, pois estão cientes de todo o processo evolutivo desde o início da nossa pré-temporada em Jacutinga. Fizemos no início uma bateria de testes físicos para em seguida montarmos a nossa periodização com base nos resultados das avaliações. Hoje, já possuímos uma equipe bem homogênea e preparada para enfrentarmos qualquer equipe do Paulistão em igualdade de condições”, disse Newton.

Este tempo serve também para recuperar jogadores, como o volante Vitinho Schimith, que teve Covid-19.