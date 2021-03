Meninos levam Grêmio à liderança do Gaúcho com vitória por 2 a 0 sobre o Aimoré

19/03/2021 | 22:02



Três jogos, 100% de aproveitamento, e liderança garantida. Os meninos do Grêmio estão dando conta do recado na disputa do Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira, vitória tranquila sobre o Aimoré, por 2 a 0, com gols dos pratas da casa e condução da equipe ao topo da tabela.

Enquanto os titulares disputam a fase prévia da Libertadores, os meninos da categoria de base são quem representam o Grêmio no Gauchão. Apenas Cortez já foi titular absoluto e completa o grupo. Nem Renato Portaluppi dirige a equipe, comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes.

Até então, o Grêmio tinha campanha perfeita ao ganhar seus dois jogos disputados, apesar da quinta colocação. Vale lembrar que tinha um jogo a menos na competição. O Aimoré somava os mesmos seis pontos, mas acumulava uma derrota e figurava uma posição abaixo. Portanto, ambas queriam vencer para igualar a pontuação do líder São Luiz.

Com a iminente saída de Jean Pyerre, o Grêmio necessitará buscar um armador para compor o elenco. E todos gostariam de saber como se portaria Pedro Lopes, considerado um meia clássico e apontado como joia tricolor.

O menino mostrou que se precisar, pode contar com ele. A mostra que tem futuro veio no passe diferenciado para Guilherme Azevedo sofrer o pênalti. O atacante cobrou e abriu o marcador. Antes do intervalo, Ricardinho ampliou. Os atacantes e o meia Pedro Lopes foram os destaques do time no primeiro tempo.

Com a vantagem considerável no placar, o Grêmio voltou mais devagar e, por consequência, o Aimoré cresceu. Foi a vez de outro menino mostrar serviço na partida. Érico Júnior não diminuiu o placar por causa de defesa milagrosa do goleiro em sua cabeçada.

Com Vanderlei e Paulo Victor sendo questionados, o menino tenta cavar espaço no grupo profissional e vem mostrando seu valor. Ele fez outras duas grandes partidas, garantindo o importante triunfo. Na frente, um pouco de capricho e o Grêmio venceria com mais tranquilidade.

O Grêmio subiu para os nove pontos e leva vantagem sobre o São Luiz nos critérios de desempate. Faz campanha precisa e mostra que tem garotos bons de bola e capazes de reforçar o time profissional, para alegria de Renato Gaúcho.