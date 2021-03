Ex-São Paulo, Rafael Toloi é convocado pela seleção da Itália pela 1ª vez

19/03/2021 | 19:16



Zagueiro com passagens por São Paulo e Goiás, Rafael Toloi foi convocado nesta sexta-feira pela seleção da Itália. Naturalizado italiano, o jogador da Atalanta foi chamado pela primeira vez pela equipe nacional. Ele atua no futebol italiano desde 2014, quando se transferiu do clube paulista para a Roma.

Toloi é um dos 13 defensores convocados pelo técnico Roberto Mancini para as três primeiras partidas da Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com apresentação dos jogadores marcada para o domingo, o time vai enfrentar a Irlanda do Norte, na quinta-feira que vem, a Bulgária no dia 28 e a Lituânia, no dia 31.

No total, o treinador surpreendeu ao chamar 38 jogadores. A lista ampliada se deve ao risco de perder atletas que não possam se apresentar em razão das restrições impostas por alguns países para viagens, devido à pandemia de covid-19. A Fifa permite que clubes não liberem jogadores para jogos de suas seleções por conta de quarentenas no retorno às partidas domésticas.

Com 30 anos, Toloi vive bom momento no futebol italiano. É zagueiro titular absoluto da Atalanta, time sensação do país nas últimas duas temporadas. Na Liga dos Campeões, alcançou as oitavas de final, quando foi eliminada pelo Real Madrid nesta semana. Na temporada passada, foi até as quartas.

"É uma sensação incrível. Tem sido a realização de um sonho e estou muito feliz de ter essa oportunidade em defender a seleção italiana. Trabalhei muito para alcançar esse objetivo de ser convocado", comemorou o jogador ítalo-brasileiro. "Acho que a convocação é um reconhecimento do que eu tenho feito nas últimas temporadas pela Atalanta."