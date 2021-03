Obituário - 20 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Shizuko Akamine, 98. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Waldecy de Carvalho Pelegrini, 91. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Jardim da Colina.

Luiz Leonardo, 90. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Militar. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hilma Berti Scarpa, 88. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geni Figueiró Benedito, 87. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laura Maria Valentin Jimenez de Roman, 87. Natural da Espanha. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Bento Pecidino Guilherme, 85. Natural de Congonhal (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ribeiro dos Santos, 84. Natural de Urandi (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cesário Sobrinho, 84. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelci Aparecida Bernardino, 82. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Domingues da Silva, 82. Natural de Córrego do Bom Jesus (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José Dias Vicente, 81. Natural de Portugal. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sirlene da Silva Andrade, 81. Natural do Estado do Ceará. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha da UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Francisco da Silva, 80. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Burba, 77. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Manoel da Silva, 77. Natural de Picos (Piauí). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Rubens Alves, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Memorial Planalto.

José Geraldo Campos, 73. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

João dos Santos, 72. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no Vale Verde, em Cabreúva (São Paulo). Dia 17, em Santo André. Parque Memorial Japi, em Cabreúva (São Paulo).

Maria Madalena Dias de Lima, 72. Natural de Joaquim Gomes (Alagoas). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Pereira, 72. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erenita Silva Vieira, 71. Natural de Jequié (Bahia). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Memorial Bosque da Paz.

Diógenes Pereira da Silva, 69. Natural de Amaraji (Pernambuco). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Jaime Messias Pereira, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Iloia da Silva, 67. Natural de São José da Lagoa Tapada (Paraíba). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz de Moraes, 67. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Fátima da Cruz Lopes, 64. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Vanderlei Garcia, 63. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Casa Grande, 61. Natural de Nova Esperança (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Venceslau Nazaro, 58. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Dias de Sousa, 56. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Comerciante. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Gerson Pereira dos Santos, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Gestor financeiro. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sônia Maria Valentim, 52. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemir de Souza Silva, 50. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Metalúrgico. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Aurino Pedroza Vale, 50. Natural de Independência (Ceará). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Gerente de padaria. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco das Chagas Custódio Filho, 48. Natural de Upanema (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo de Oliveira Rodrigues, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Fiscal. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Caio Augusto Fioretto Micelli, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Arquiteto. Dia 17, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Maria Marinatto, 87. Natural de Borborema (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Anazira do Nascimento Oliveira, 85. Natural de União da Vitória (Paraná). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Raimundo Manoel da Silva, 77. Natural de Picos (Piauí). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Milton Tajano da Silva, 77. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Claudio Stolochi, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Bosque da Paz.

Benedicta Moreira Martins, 72. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

José Roberto Reijani, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Marilza Silva de Souza, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Conceição Dominiguiti, 62. Natural de Piedade de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Sonia Maria Lins dos Santos, 61. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Paschoa Spinello, 87. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São Caetano, na Vila Paula.

Carlos Benito Campoi, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Caetano. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Paulo Roberto da Silva, 65. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Rodrigues Ortiz, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Izildinha Blasques Tavera Spinelli, 63. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Adão Ribeiro, 83. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Zilda Cesário, 71. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



M A U Á

Gertrudes Joaquim dos Anjos, 86. Natural de Caatiba (Bahia). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Catarina Ramos dos Santos Aguiar, 75. Natural de Lassance (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Rosário Marques Frascaroli, 75. Natural de Bocatin (Minas Gerais). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Neves Santos Ricci, 65. Natural de Campo do Brito (Sergipe). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria Antonia Floriano da Mota, 62. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Roberto de Andrade, 62. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Terezinha Gmes Batista de Melo, 56. Natural de Itambaracá (Paraná). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria Rosa de Souza, 55. Natural de Mauá. Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Adenilza da Conceiçã de Souza, 49. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Mario Pereira da Silva, 46. Natural de Jales (São Paulo). Residia no Jardim Santa Maria, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Judite Martins Petrin, 78. Natural de Pereiras (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Adval Rodrigues, 73. Natural de Cunha (São Paulo). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Maria de Araujo Andrade, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Joana Aparecida dos Anjos, 59. Natural de Araruna (Paraná). Residia em Suzano (São Paulo). Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, o Rafo, em Suzano (São Paulo).

Valdecir Oliveira Araujo, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Vista Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra

Gabriel Lima de Souza, 16. Natural de Ribeirão Pires. REsidia no Jardim Maria Paula, em Rio Grande da Serra. Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.