Tatá Werneck, sobre internação de Paulo Gustavo: 'Momento difícil'

19/03/2021 | 17:17



Tatá Werneck usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 19, para falar sobre Paulo Gustavo. O humorista está internado com covid-19 desde sábado, 13. A atriz pediu que os seguidores façam orações para que ele se recupere.

Tatá compartilhou no Instagram um trecho de um episódio da série Vai Que Cola, do Multishow, em que ela contracena com Paulo, para homenagear o amigo. "Paulo Gustavo está atravessando um momento difícil. Oração é uma arma poderosa, gratuita e eficaz", iniciou ela.

"Não importa a sua religião. Todas são legítimas. Vamos rezar pro Paulo sair logo dessa e voltar a fazer o que ele mais ama, fazer vocês rirem. Paulo é assim, generosidade pura, engraçado 24 horas", escreveu Werneck na legenda da publicação. Em seguida, a apresentadora também pediu orações para todas as pessoas doentes e profissionais que não podem trabalhar remotamente.

"Rezemos pelas mães angustiadas por seus filhos. Rezemos pelas pessoas que adorariam poder ficar em casa em segurança, mas não podem senão não tem como sustentar seus filhos. Oremos pelos que precisam sair para trabalhar porque não têm outra opção", pediu.

Por fim, ela também alertou os seguidores: "E claro, orai e vigiai! Não adianta rezar e ser irresponsável. Máscara, álcool gel e distanciamento. Por favor amigos, se cuidem", finalizou.

Nesta semana, o marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, deu mais detalhes sobre o estado de saúde do humorista. "Ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco para voltar a fazer a gente rir."