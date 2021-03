PerifaCon 2021 anuncia edição 100% digital e gratuita para o público

Do Diário do Grande ABC



19/03/2021 | 15:50



A PerifaCon, uma comic con das favelas, deste ano terá edição 100% virtual e gratuita. O evento presencial não irá ocorrer por causa da pandemia do novo coronavírus. No universo digital, o projeto terá atividades nos dias 26, 27 e 28 de março, com toda a programação sendo aberta ao público nas redes sociais.

Por causa de toda a movimentação on-line, o projeto recebeu o título de Brotando nas Redes. A ideia segue o formato de outros eventos do tipo, mesclando vídeos gravados com ações ao vivo em painéis temáticos, ciclo de formação para quadrinistas e ilustradores e um concurso de cosplay dedicado à comunidade negra da cultura pop.

Mais informações sobre a PerifaCon 2021 estão em seu site oficial (www.perifacon.com.br/brotando-nas-redes).