Scheidt supera rivais europeus da classe Laser e conquista título na Espanha

19/03/2021 | 15:29



A pouco mais de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcado para 23 de julho, Robert Scheidt segue trabalhando para lutar pela sexta medalha em sua sétima participação (recorde entre os atletas brasileiros). Nesta sexta-feira, o velejador conquistou o título da ILCA Coach Regatta Lanzarote, na Marina Rubicón, em Playa Blanca, no litoral do arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha. A vitória do bicampeão olímpico de 47 anos na classe Laser veio após oito regatas, nas quais esteve sempre entre os Top 10 e conquistou duas vitórias.

"Foram quatro dias e oito regatas. Apesar de ser uma competição organizada pelos treinadores e, portanto, não oficial, foi muito boa, reunindo alguns dos principais velejadores da Europa. Também tivemos todas as condições nesses quatro dias de disputa, com vento fraco e vento forte. E nesse momento tão difícil que estamos passando, ter a possibilidade de fazer esporte com segurança e velejar ao lado dos melhores é um privilégio", disse Scheit, que aprovou seu desempenho na Espanha.

"Estou satisfeito com a minha performance. Fui melhorando a cada dia e no último tive a chance de vencer. Velejei bem e consegui. Porém, o título não é o mais importante. O principal é que estou conseguindo elevar o meu nível mais uma vez", afirmou o bicampeão e maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios.

Scheidt conquistou o título com 21 pontos perdidos. O resultado veio com a tradicional regularidade do brasileiro, que completou seis das oito regatas entre os cinco primeiros. Seu pior resultado foi um 10.º lugar, que entrou como seu descarte.

O vice-campeonato ficou com o sueco Jesper Stalheim, com 30 pontos perdidos, seguido pelo britânico Elliot Hanson, terceiro colocado com 39. O francês Jean Baptist Bernaz, companheiro de treinos de Scheidt e um dos principais velejadores da atualidade, terminou a competição em oitavo lugar, com 65 pp. No total, o campeonato reuniu 28 barcos.

O título comprova a evolução da velejada de Scheidt e não foi seu primeiro pódio em 2021 nas Ilhas Canárias. Na primeira competição do ano da Olimpíada de Tóquio, conquistou o vice-campeonato no Lanzarote Winter Series. Um mês antes, em dezembro do ano passado, em Vilamoura, havia sido o terceiro colocado na classe Laser do 3rd Portugal Grand Prix - round 1.