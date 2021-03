É verdade que gatos caem sempre de pé?

Luís Felipe Soares



21/03/2021 | 00:01



Não é que os gatos sempre caem em pé, mas eles possuem maior habilidade em se estabilizar na posição ‘normal’ durante o momento de queda. Tudo acontece de maneira rápida e essa agilidade do corpo é o segredo da lenda em torno do bicho. O resultado da forma que o animal chegará ao chão depende da altura de onde ocorre o acidente, a velocidade que atinge durante a viagem e o nível do instinto do felino. Dependendo dessas variantes, a queda pode ser fatal.

O trunfo dos felinos é apresentar anatomia (estrutura corporal) e fisiologia (funcionamento do organismo) um tanto quanto especiais, que fazem com que seu senso de equilíbrio seja apurado. Durante uma queda ou pulo, o sistema nervoso no cérebro é ativado rapidamente e envia sinais elétricos ao aparelho locomotor, principalmente músculos, informando que algo está errado – tudo isso em segundos ou até menos. A cabeça se vira para encontrar o solo e essa ‘conversa interna’ ativa os chamados movimentos instintivos, que incluem a rotação da musculatura em relação ao chão, aproveitando as vértebras da coluna maleáveis, chegando a uma posição em que atrito com o ar aumenta para reduzir a velocidade na qual se está caindo. As patas ligeiramente dobradas absorvem ao máximo o impacto.

Um dos pontos sobre essa agilidade leva em conta a altura do acidente. Existem estudos que apontam que quanto menor a queda, maiores são as chances de o gato se machucar. Isso é resultado do tempo levado para que toda a reação do bicho seja ativada, sendo que alturas menores dão tempo reduzido para que o processo entre em ação e ele se proteja. Apesar de tudo, quedas muito altas são perigosas e devem ser evitadas, com qualquer complicação sendo sinal de que um médico veterinário precise ser consultado para análise da saúde do pet.

A habilidade de cair de maneira mais bem preparada é herança de felinos selvagens do passado. Animais de grande porte da espécie mantêm essas mesmas características de predadores, mas não são tão ágeis quanto gatos domésticos por motivo de tamanho e peso.

A lenda de que os bichanos possuem seis, sete ou nove vidas parte justamente da habilidade de eles terem lesões mínimas em quedas





Fraturas e lesões em órgãos internos são os ferimentos mais comuns nos animais em acidentes de queda

Consultoria da equipe clínica médica do hospital veterinário da UNG (Universidade Guarulhos), de Guarulhos.