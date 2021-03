Leandro Hassun toma vacina contra covid-19 nos EUA: 'mix de emoções'

19/03/2021 | 14:23



Leandro Hassun, 47, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira, 18. O ator foi imunizado na Flórida, nos Estados Unidos, onde ele mora há cinco anos com a família.

Hassun compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto com o comprovante de vacinação nas mãos. Na legenda, ele celebrou, porém também lamentou a situação do Brasil, que vacinou somente 5% da população total até o momento, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 25 Estados.

"Estou vivendo um mix emoções, muita alegria por ter conseguido me vacinar aqui nos EUA (sim, já chegou no meu grupo). Mas... muito triste por saber que no meu país, que amo e vivo também... A minha mãe já poderia vacinar, mas não tem vacina", escreveu ele.

"Não dá para ficar feliz por completo sabendo que tantas famílias choram por seus familiares. Por incompetência e ineficácia de muitos. Orando muito por todos", finalizou Leandro .

Ao ser questionado pelos seguidores sobre qual grupo prioritário ele pertencia para já ter sido vacinado, Leando explicou: "Eu sou bariátrico. Mesmo já tendo emagrecido, a obesidade é uma doença crônica. Então aqui já entrou na fase".