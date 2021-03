De balança inteligente a sofá gamer: os produtos lançados nos últimos dias

Bianca Bellucci

19/03/2021 | 14:18



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, semanalmente, elas colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiro nos últimos dias. Os itens são referentes ao período entre 12 e 18 de março. Confira!

Balança BodyScale 3, da Huawei

Com preço sugerido de R$ 279, a balança inteligente BodyScale 3, da Huawei, consegue monitorar 11 índices corporais de saúde. São eles: batimento cardíaco, peso, IMC (Índice de Massa Corporal), percentual de gordura corporal, massa livre de gordura, massa muscular esquelética, percentual de água corporal, proteína, conteúdo mineral ósseo, nível de gordura visceral e taxa metabólica basal.

Os dados colhidos podem ser consultados via aplicativo Huawei Health. As informações são baseadas na análise de impedância bioelétrica que, combinadas à verificação de big data, inteligência artificial e algoritmo, são continuamente otimizadas para medir o percentual de gordura, músculo esquelético e outros indicadores com maior precisão. Além disso, o design é composto por quatro eletrodos, abrangendo todos os formatos de pés e aumentando, assim, a assertividade da medição.

Novos teclado e microfone da HyperX

A HyperX colocou dois novos produtos no mercado. Um deles é o teclado Alloy Origins 60, que sai por R$ 789,90. O outro é um microfone, batizado de SoloCast e que tem preço sugerido de R$ 749,90.

O teclado mecânico gamer é compacto, tendo 60% do tamanho padrão e layout que economiza espaço na mesa. Vem com um Modo Jogo Customizado, que permite ao usuário escolher quais teclas serão habilitadas e desabilitadas, para evitar cliques indesejados. Graças à sua memória interna, ainda é possível salvar até três perfis de efeitos, iluminação e macros. Promete vida útil de até 80 milhões de cliques por tecla.

O microfone SoloCast, por sua vez, tem entrada USB, tecnologia Plug N Play para gravação de áudio, e recurso tap-to-mute, que permite ao usuário ativar o mudo com um simples toque. Já o tamanho compacto e o pedestal ajustável, com diferentes posições de inclinação, permitem que o acessório se encaixe em lugares pequenos. Ainda vale destacar que ele é compatível com Windows, PlayStation4 e Mac.

Mouse Pro X Superlight, da Logitech G

A Logitech G, marca da gigante especializada em produtos gamers, trouxe ao Brasil o mouse Pro X Superlight. Para atender à demanda competitiva, ele foi desenvolvido para ser o modelo mais leve e rápido da linha. Assim, o gadget tem menos de 63 gramas e é aproximadamente 25% mais leve que o PRO Wireless padrão.

O periférico ainda traz a tecnologia LightSpeed de 2.4 GHz, que promete tornar o periférico mais responsivo aos comandos, e o novo sensor HERO 25K, que pode chegar a 25.600 DPI. Tudo isso com uma bateria que pode durar até 70 horas e pode ser recarregada por indução com o uso do Logitech G PowerPlay.

Smartphone Nokia 2.4

A HMD Global anunciou o lançamento do smartphone Nokia 2.4, que tem fabricação local. Ele chega às prateleiras com preço sugerido de R$ 1.399 e está disponível por venda direta no site oficial da marca e nas principais varejistas do País.

Quando o assunto é especificações, o celular conta com câmera dupla traseira (13 MP + 2MP) que possui recursos de inteligência artificial, bem como modo noturno e retrato. O Nokia 2.4 ainda tem tela de 6,5 polegadas, bateria que promete até dois dias longe da tomada, 3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e dual SIM.

Sofá Gamer Total Comfort, da Dazz

A Dazz decidiu inovar dentro da categoria cadeira gamer, colocando no mercado uma poltrona. Ela conta com sistema reclinável e apoio para os pés que, aliado a sua estrutura de madeira revestida em corino, promete segurança e conforto para os jogadores. O produto pesa 25kg e tem 1me de altura por 68cm de largura. Preço sugerido: R$ 1.499.

